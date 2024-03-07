Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства республики балерины Илзе Лиепы, сообщает Delfi.

Комиссия по делам гражданства приняла решение 14 февраля. Причиной стало публичное выражение поддержки России, а также интервью балерины, в котором она «не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и ценности», пишет Delfi.

Вместе с Лиепой гражданства Литвы был также лишен бизнесмен Юрий Кудимов, который «осуществлял деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы». По данным Департамента госбезопасности Литвы, которые приводит LRT, Кудимов получил гражданство в 1998 году, скрыв тот факт, что он был офицером разведки КГБ СССР.

По закону, как отмечает Delfi, человек, получивший гражданство в порядке исключения, может быть лишен его не только из-за действий, угрожающих интересам национальной безопасности, но и если он публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литвы.

Гражданство Литвы выросшая в России Илзе Лиепа получила «в порядке исключения» в 2000 году — она более десяти лет танцевала с солистом литовского балета Пятрасом Скирмантасом.

В ноябре 2023 года МВД Литвы запустило процедуру лишения Лиепы гражданства из-за ее высказываний, «дискредитирующих государство». До этого с предложением о лишении гражданства также выступил глава комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

В сентябре 2023 года Науседа подписал указ о лишении гражданства российской фигуристки Маргариты Дробязко за «публичное выражение поддержки России». Она, как и Лиепа, получила гражданство «в порядке исключения». В своем открытом обращении после лишения гражданства Дробязко заявила, что «не занимается политикой и не имеет отношения к российской пропаганде».

Что произошло с Маргаритой Дробязко

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы. Спортсменка принимает участие в ледовых шоу Татьяны Навки Дробязко пять раз выступала за Литву на Олимпиадах — и 13 раз становилась чемпионкой страны

Что произошло с Маргаритой Дробязко

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы. Спортсменка принимает участие в ледовых шоу Татьяны Навки Дробязко пять раз выступала за Литву на Олимпиадах — и 13 раз становилась чемпионкой страны