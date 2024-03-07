Швеция официально стала членом Североатлантического альянса. Протокол о присоединении страны к НАТО вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.

7 марта правительство Швеции на внеочередном заседании одобрило приглашение присоединиться к НАТО. После этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон, находящийся в Вашингтоне, подписал документы о присоединении Швеции к альянсу и передал их Госдепартаменту США. Он также выступил со специальным обращением к нации.

Швеция стала 32-й страной, присоединившейся к альянсу. По данным Politico, 11 марта перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе поднимут флаг Швеции.

После принятия Швеции в альянс Балтийское море, по которому проходят важные для России маршруты торговли нефти и где базируется Балтийский флот РФ, стало внутренним морем НАТО, отмечает Financial Times.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. До этого страна около 200 лет придерживалась нейтралитета.

Для вступления в НАТО необходимо, чтобы заявку страны-кандидата одобрили все участники альянса. Заявку Финляндии одобрили все члены НАТО и страна вступила в альянс в апреле 2023 года.

Вступлению Швеции в НАТО противодействовали Турция и Венгрия, выдвигая условия союзникам. Анкара, среди прочего, требовала от Стокгольма выдать людей, которых турецкие власти обвиняют в терроризме, а также «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана, объявленной в Турции террористической организацией. Будапешт в свою очередь упрекал Стокгольм в политике «очернения» Венгрии и регулярных замечаниях на тему отступления страны от норм правового государства.

В итоге турецкий парламент проголосовал за ратификацию протокола о принятии Швеции в НАТО в конце января 2024 года. Вскоре этот документ подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции в конце февраля. 5 марта Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

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Все эпизоды Швеция была нейтральной страной больше 200 лет, Финляндия — больше 75. Но из-за войны в Украине обе вступают в НАТО. Что это значит для России? 00:00 29:32

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