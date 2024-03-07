Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины.

Внешнеполитическое ведомство направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие), говорится в пресс-релизе МИДа.

Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины 8 февраля. Валерий Залужный, командовавший ВСУ с 2021 года и считавшийся по опросам самым популярным военным в Украине, был отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Перед этим в СМИ несколько месяцев фигурировали слухи о конфликте Зеленского и Залужного, возникшего на фоне неудачного украинского контрнаступления на фронте.