Россия нанесла удар по Одессе во время визита в город президента Украины и премьер-министра Греции. ВСУ установили «зубы дракона» возле Часова Яра Семьсот сорок второй день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Погибли пять человек, еще пятеро ранены.

Великобритания заявила о готовности передать Киеву активы российского Центробанка. Россия получит их обратно, если выплатит репарации.

В аннексированном Бердянске взорвали автомобиль члена избирательной комиссии. СК завел дело о теракте.

Журналисту RusNews Роману Иванову дали семь лет колонии по делу о «фейках» об армии.

Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ВСУ заявили, что сбили 38 из 42 беспилотников.

В Курской области беспилотники ударили по Михайловскому горно-обогатительному комбинату. Загорелся склад горюче-смазочных материалов.

Губернаторы Белгородской и Воронежской областей также сообщили об атаках беспилотников.

Суд в Москве заочно арестовал автора блога «КраСава» Евгения Савина по делу о «дискредитации» армии.

Жизнь в оккупированной Луганской области

В аннексированной Россией части Луганской области Украины 6 марта на мине подорвался автобус, ехавший на кладбище в городе Кировск. В автобусе, сообщил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, находились восемь человек. Пять человек, в том числе четверо сотрудников Кировского комбината коммунальных услуг, погибли, еще трое получили ранения Подконтрольная России администрация Кировского городского округа / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

В самопровозглашенной ЛНР, как и на других захваченных Россией украинских территориях, с октября 2022 года действует режим военного положения. Несмотря на это власти РФ собираются провести там голосование на предстоящих с 15 по 17 марта 2024 года выборах президента РФ Анатолий Жданов / Коммерсант / SIPA USA /Vida Press

В том, что победителем выборов будет объявлен Владимир Путин, сомнений нет. Но, как сообщала «Медуза», по замыслу Кремля на мартовских выборах нужно показать крайне высокую явку — 70–80%. Ее пытаются обеспечить разными способами, в первую очередь за счет мобилизации зависимого от власти электората Анатолий Жданов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Анатолий Жданов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Анатолий Жданов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Анатолий Жданов / Коммерсант / SIPA USA / Vida Press

Украинские военные под Часовым Яром

Часов Яр — один из населенных пунктов Донецкой области, расположенный в непосредственной близости от фронта. Через город проходит линия снабжения украинских войск. Часов Яр постоянно находится под обстрелом российской армии, пытающейся продвинуться вперед. ВСУ, чтобы не допустить этого, укрепляют линию обороны на этом участке фронта, в том числе устанавливая специальные защитные сооружения, известные как «зубы дракона».

Oleksandr Ratushniak / Reuters / Scanpix / LETA

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Hector Adolfo Quintanar Perez / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Narciso Contreras / Anadolu / Getty Images

Hector Adolfo Quintanar Perez / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Надпись на одном из зданий в Часовом Яре — призыв к западным союзникам: «Мы не просим о многом. Нам нужны только артиллерийские снаряды и авиация. Остальное мы сделаем сами. Вооруженные силы Украины» Hector Adolfo Quintanar Perez / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Hector Adolfo Quintanar Perez / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Неразорвавшаяся бомба в жилом доме в Константиновке

Константиновка — один из городов в Донецкой области, по которому постоянно наносят удары российские войска. 4 марта после очередного обстрела на территории частного дома была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба. Жители расположенных рядом домов были эвакуированы, 6 марта саперы смогли извлечь бомбу и обезвредить ее.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Визит Владимира Зеленского в Одессу

Российские войска 6 марта нанесли удар по Одессе, когда в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. СNN утверждает, что российская ракета взорвалась в 500 метрах от президентского кортежа, а греческая газета «Прото Тема» писала, что взрыв был в 150 метрах. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов, в свою очередь, считает, что взрыв был в трех километрах от того места, где находились в тот момент Зеленский и Мицотакис. Премьер-министр Греции на совместной с Зеленским пресс-конференции назвал произошедшее «очень впечатляющим опытом». «Читать про войну в газете и чувствовать своими ушами — это разные вещи», — заявил Мицотакис.

Владимир Зеленский и жительница Одессы Пресс-служба президента Украины / Reuters / Scanpix / LETA

Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Одессе Nina Liashonok / Укринформ / SIPA / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.