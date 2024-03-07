В Череповце дрон атаковал металлургический комбинат «Северстали»

На территории металлургического комбината «Северстали» в Череповце Вологодской области произошел взрыв утром 7 марта, сообщило местное издание «Череповецкая истина». По его данным, из-за атаки беспилотника взорвалась одна из индукционных печей.

В пресс-службе «Северстали» сообщили, что на доменном производстве Череповецкого металлургического комбината «произошел технологический инцидент», в результате чего никто не пострадал, а один из агрегатов «выведен в запланированный ранее ремонт». О том, что предприятие атаковал дрон, в компании не сообщили.

Информацию об атаке беспилотника подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, дрон неустановленного образца упал в районе доменной печи. Глава региона отметил, что никто не пострадал, а работа печи не нарушена. На месте происшествия работают оперативные и следственные службы.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские регионы регулярно атакуют беспилотники. Дроны наносят удары как по приграничным регионам РФ, так и по тем, что расположены далеко от границы. Несколько раз БПЛА атаковали Москву и Московскую область, в том числе здания в Москва-Сити.

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