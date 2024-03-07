Президент России Владимир Путин и король Бельгии Альберт II в Брюсселе. 3 октября 2005 года Mark Renders / Getty Images

Президент России Владимир Путин 6 марта в очередной раз высказался на историческую тему. Выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, он заявил, что Бельгия стала независимой в значительной степени благодаря России.

«Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», — сказал Путин в беседе с представителем Бельгии.

При этом президент России никак не пояснил, что именно он имеет в виду.

На заявление Путина обратили внимание многие крупнейшие СМИ Бельгии. Они упрекали российского президента в «переписывании истории» и указывали, что российский император Николай I видел в бельгийской революции, по итогам которой страна стала независимой, «угрозу европейскому порядку» и намеревался послать в помощь королю Нидерландов, под властью которого тогда находилась Бельгия, российские войска для подавления восстания. В основном, бельгийские издания утверждали, что причиной, по которой это в итоге не было сделано, стало то, что «русские уже были зажаты в тиски революции в Польше» и «мысли русского царя были заняты этим».

Официальные лица в Бельгии заявление Путина не комментировали.

Бельгия получила независимость от Нидерландов по итогам революции, начавшейся в середине 1830 года. В Европе тогда действовала Венская система международных отношений, сложившаяся после Наполеоновских войн. В соответствии с ней в 1815 году договорились впредь согласовывать любые территориальные изменения в Европе друг с другом. Тогда же территория современной Бельгии, до этого находившаяся под властью Франции, была включена в состав Королевства Нидерландов.

После начала восстания в Бельгии король Нидерландов Вильгельм обратился за помощью к Николаю I. Российский император с его консервативными взглядами и неприятием революций был готов откликнуться на просьбу и послать войска для подавления восстания, но не смог этого сделать в силу целого ряда причин — нехватки финансов, внутренних проблем в самой Российской империи, отказа союзников России — Пруссии и Австрии — вмешаться в нидерландский конфликт (их король Вильгельм тоже просил о помощи), а также противодействия Великобритании, опасавшейся, что интервенция положит начало новой большой войне на континенте.

В итоге Николай I был вынужден отказаться от планов интервенции, и судьбу Бельгии было решено определить на конгрессе великих держав. Он начался в ноябре 1830 года (за несколько недель до восстания в Польше, о котором упоминали бельгийские СМИ — то есть польские события сами по себе не были первопричиной отказа Николая отправить войска), и по его итогам было принято решение поддержать независимоcть Бельгии. Главным сторонником этой идеи была Франция, которой пришлось отдать Нидерландам территорию современной Бельгии за 15 лет до этого. Таким образом, Россия в обретении Бельгией независимости сыграла исключительно пассивную роль.

Почему Путин в принципе заговорил о Бельгии в историческом контексте, неясно. Издание Politico предположило, что это может быть связано с активизировавшимися на Западе разговорами о необходимости изъятия замороженных активов российского Центробанка. Большая их часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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Путин увлекается историей

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