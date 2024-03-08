Путин помиловал более пятидесяти осужденных женщин, в том числе родственниц участников войны в Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщается на сайте Кремля.

Согласно пресс-службе, в первую очередь речь идет о женщинах, у которых есть несовершеннолетние дети, а также беременных осужденных. Помимо этого, президент помиловал родственниц участников российского вторжения в Украину.

В Кремле добавили, что при принятии этого решения президент «руководствовался принципами гуманности». Других подробностей в пресс-службе не привели.

В начале декабря 2023 года член Совета по правам человека Ева Меркачева попросила Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления. При этом о помиловании родственниц участников войны Меркачева не говорила. Как писало РБК, Путин тогда поддержал это предложение.

Летом 2022 года в российскую армию начали активно вербовать заключенных, обещая им помилование и денежные выплаты. Позднее Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые согласились отправиться воевать в Украину. В числе тех, кого помиловал Путин, были Владислав Канюс, которого в 2022 году приговорили к 17 годам за убийство Веры Пехтелевой, а также Николай Оголобяк, которого в 2010 году приговорили к 20 годам по делу о ритуальном убийстве четырех подростков в Ярославской области. В Кремле, комментируя помилование Канюса, заявляли, что бывшие заключенные «искупают кровью преступления на поле боя».

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