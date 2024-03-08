Shawn Thew / AP / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден выступил перед конгрессом с ежегодным обращением «О положении дел в стране». Во время своего выступления, длившегося больше часа, президент говорил о поддержке Украины, борьбе с Владимиром Путиным, конфликте на Ближнем Востоке и внутренних проблемах США.

Байден начал свое обращение с войны в Украине, проведя параллели между своим выступлением и речью президента Франклина Рузвельта в январе 1941 года. «Целью Рузвельта было пробудить конгресс и предупредить американский народ, что это не обычный момент [в истории]. И да, моя цель сегодня — убедить, что это тоже не обычный момент», — заявил Байден.

По его словам, Украина может остановить российскую агрессию, но для этого Вашингтон должен предоставить военную помощь Киеву. «Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим ее и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат», — заявил президент.

Байден также осудил конгрессменов, блокирующих помощь Украине, и своего предшественника Дональда Трампа. «Бывший президент-республиканец сказал Путину, что тот может делать что ему заблагорассудится. Я считаю, это возмутительно, это опасно и это неприемлемо!» — заявил Байден.

«Мы должны противостоять Путину. Если Соединенные Штаты уйдут сейчас, Украина окажется в опасности. Европа окажется в опасности. Свободный мир окажется в опасности», — добавил президент, призвав конгресс скорее согласовать законопроект о предоставлении помощи Украине.

Байден также обратился к российскому президенту: «Я хочу сказать одну простую вещь: мы не бросим союзников. Мы не прогнемся. Я не прогнусь».

В своем выступлении президент также затронул ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, Байден напомнил, что конфликт начался 7 октября с нападения боевиков ХАМАС. По словам президента, «это был самый смертоносный день для еврейского народа со времен Холокоста».

Президент напомнил, что боевики захватили в заложники 250 человек и отметил, что США не успокоятся, пока все заложники не вернутся домой. Также президент заявил, что Израиль имеет право на преследование членов ХАМАС. Однако боевики, добавил президент, прикрываются мирными жителями, и Израиль несет ответственность за их безопасность. Байден заявил, что за время войны погибли более 30 тысяч человек, хотя многие из них не были членами ХАМАС.

Президент добавил, что США продолжают работу над соглашением, согласно которому стороны прекратят боевые действия в секторе Газа как минимум на шесть недель. Также президент отметил роль США в доставке гуманитарной помощи в сектор и анонсировал создание временного причала на побережье Газы, который сможет принимать большие корабли с продовольствием, водой и медикаментами.

Помимо этого, Байден подчеркнул, что единственным надежным и долгосрочным решением палестино-израильского конфликта может быть только создание . Так, по его мнению, Израилю удастся наладить отношения со всеми своими соседями, что позволит избежать новых конфликтов на Ближнем Востоке.

В своем обращении Байден также много говорил о внутренних делах США. Например, президент выступил против решения Верховного суда Алабамы, приравнявшего любые действия, которые привели к гибели эмбрионов, к убийству. Из-за этого клиники ЭКО приостановили свою работу в штате. Президент также рассказал о законопроекте, который предусматривает ряд мер, направленных на защиту южной границы США от нелегальных мигрантов и наркотрафика — в том числе расширение штата пограничной службы. Также Байден отчитался об успехах в экономике и затронул вопросы, касающиеся прав женщин, образования, борьбы с изменением климата и права на ношение оружия.

Свое обращение Байден завершил словами:

Я вижу будущее, в котором мы защищаем нашу демократию. Я вижу будущее, в котором мы восстанавливаем право на выбор и защищаем другие свободы. Я вижу будущее, в котором средний класс получает равные шансы, а богатые платят свою справедливую долю налогов. Я вижу будущее, в котором мы спасаем планету от климатического кризиса и нашу страну от насилия с применением огнестрельного оружия. Так давайте построим это будущее вместе. Давайте помнить, кто мы такие. Мы — Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, что мы не могли бы сделать.

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