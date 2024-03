Байден поручит построить временный порт в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи палестинцам

Американские военные построят временный порт на берегу сектора Газа, через который палестинцам будут по морю доставлять гуманитарную помощь. Об этом, как пишут крупнейшие американские СМИ (CNN, The New York Times, The Washington Post), объявит президент США Джо Байден 7 марта, выступая в конгрессе с ежегодным посланием о положении дел в стране.

«Сегодня вечером в своей речи президент объявит, что он поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, который сможет принимать большие корабли с продовольствием, водой, лекарствами и временными убежищами», — заявил CNN на условиях анонимности высокопоставленный чиновник администрации президента.

Другой источник рассказал, что в порту будет временный причал, который позволит увеличить поставки гуманитарной помощи на «сотни дополнительных грузовиков каждый день». Миссия будет координироваться с Израилем, ООН и гуманитарными неправительственными организациями.

Предполагается, что грузы будут доставляться из порта Ларнаки на Кипре, где они будут проходить предварительную проверку со стороны Израиля, пишет The Washington Post.

«Запланированная концепция предполагает присутствие американского персонала на военных судах у берегов Газы, но не требует того, чтобы военные высаживались на берег для установки пирса или выгрузки гуманитарной помощи», — цитирует издание представителя Белого дома, общавшегося с журналистами анонимно.

Как скоро порт может начать работу, пока не ясно. Ожидается, что на его постройку потребуется несколько недель.

Новое обострение на Ближнем Востоке началось после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинского террористического движения ХАМАС напали на Израиль. Они убили более 1200 израильтян и захватили в заложники еще более 200 человек. В ответ Армия обороны Израиля начала массированные бомбардировки сектора Газа, а затем приступила к наземной операции. По данным Минздрава Газы, который подчиняется ХАМАС, Минздрава Газы, общее количество жертв войны среди населения сектора превысило 30 тысяч человек.

