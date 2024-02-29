В Газе более ста человек погибли в очереди за гуманитарной помощью Палестинцы заявляют, что израильские военные открыли огонь по толпе. В ЦАХАЛ уверяют, что люди погибли в результате давки, а не из-за стрельбы

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Более ста человек погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа рано утром 29 февраля. По версии палестинской стороны, это произошло из-за того, что израильские военные открыли огонь по толпе. В ЦАХАЛ заявляют, что подавляющее число жертв вызвано давкой, не связанной со стрельбой.

Инцидент произошел около 4:30 утра по местному времени, когда в район Ан-Наблуси в Газе прибыли около 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Они двигались из южной части сектора на север. По утверждениям очевидцев, люди толпились вокруг машин в надежде получить еду, когда израильские танки и беспилотники открыли по ним огонь. Корреспондент «Аль-Джазиры» с места событий заявил, что вслед за стрельбой танки стали давить собравшихся.

По данным министерства здравоохранения Газы, подчиняющегося террористическому движению ХАМАС, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 112 человек, еще 760 получили ранения. «Аль-Джазира» сообщает, что, вероятно, количество жертв будет расти, так как в близлежащих госпиталях невозможно обеспечить должный уход тяжелораненым из-за недостаточного количества топлива и лекарств.

Израиль подтвердил, что инцидент действительно имел место, однако отрицает, что военные целенаправленно обстреливали толпу. По версии ЦАХАЛ, после того как грузовики проехали израильский КПП в Газе, их окружили сотни человек, пытавшихся разграбить машины. Это привело к давке, которая и стала основной причиной гибели людей. Некоторые из них были сбиты грузовиками, пытавшимися проехать дальше.

Военные опубликовали видео с беспилотника, на котором видно, как сотни людей толпятся вокруг грузовиков с гуманитарной помощью; на кадрах автомобили едут прямо сквозь толпу.

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Представитель ЦАХАЛ также признал, что военные действительно открыли огонь, однако заявил, что это был отдельный инцидент. По версии Израиля, уже после проезда колонны несколько десятков палестинцев стали двигаться в сторону КПП, что представляло опасность для солдат — тогда те начали стрелять в воздух, а затем на поражение. Как утверждают в ЦАХАЛ, непосредственно в результате стрельбы погибли «менее 10 человек».

CNN со ссылкой на местного журналиста, ставшего свидетелем инцидента, также сообщает, что большая часть людей погибла под колесами автомобилей во время давки. При этом журналист уверяет, что давка началась только после того, как израильские солдаты открыли огонь.

МИД Палестины осудил действия Израиля, назвав произошедшее «хладнокровной резней». Ведомство призвало международное сообщество срочно вмешаться и обеспечить прекращение огня в секторе Газа, назвав это единственной возможностью защитить мирных жителей.

США назвали случившееся «серьезным инцидентом», подчеркнув, что изучают поступающую информацию. В связи со случившимся Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание.

По данным Минздрава Газы, общее количество жертв войны среди населения сектора превысило 30 тысяч человек. Независимых подтверждений этой информации нет, однако ООН и Красный Крест ранее заявляли, что в целом считают оценки Минздрава Газы соответствующими действительности.

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