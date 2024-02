Митинг родственников палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, в Хевроне на Западном берегу Иордана. 27 февраля 2024 года Hazem Bader / AFP / Scanpix / LETA

Израиль и ХАМАС продолжают через посредников обсуждать соглашение о временном перемирии в обмен на освобождение заложников. Во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден заявил, что надеется на прекращение огня «к следующему понедельнику». «Ну, я надеюсь, что к началу выходных, то есть к концу выходных», — сказал Байден, отвечая на вопрос, заданный ему журналистами после съемок в вечернем шоу комика Сета Майерса.

Предварительный план перемирия стороны обсудили за два дня до этого на встрече в Париже. С израильской стороны в переговорах участвует глава «Моссада» Давид Барнеа, со стороны США — директор ЦРУ Уильям Бернс, а посредниками между Израилем и ХАМАС выступают Катар и Египет. По данным CNN, 25 февраля участники переговоров «пришли к пониманию общих контуров сделки». Тогда же с планом были ознакомлены представители ХАМАС, которые в парижских переговорах напрямую не участвуют.

Детально первый этап плана описывает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров. Вот его основные пункты.

Прекращение огня на 40 дней во время священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 10 марта.

Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в соотношении 1:10 (по одному заложнику за 10 палестинцев). При этом ХАМАС должен освободить всех женщин, подростков до 19 лет, людей старше 50 лет и больных.

Остановка операций воздушной разведки над сектором Газа на восемь часов в день.

Вывод израильских сил из густонаселенных районов сектора Газа после первого этапа перемирия.

Постепенное возвращение всех перемещенных гражданских лиц, за исключением мужчин призывного возраста, в северную часть сектора Газа.

Пропуск в сектор Газа 500 грузовиков с гуманитарной помощью в день.

Согласие Израиля на ввод тяжелой техники и оборудования для расчистки завалов в секторе Газа, а также разрешение на восстановление больниц и пекарен и обеспечение необходимого количества топлива — с условием, что ХАМАС не будет использовать его в целях нападения.

Если первый этап плана будет выполнен, пишет Reuters, его условия не распространятся на второй — он будет обсуждаться сторонами отдельно.

Что будет с сектором Газа после войны, остается неясным. За несколько дней до обсуждения предварительного соглашения о прекращении огня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу впервые представил свой план послевоенного устройства сектора Газа.

Опубликованный канцелярией премьера документ под названием «День после ХАМАС» (The Times of Israel отмечает, что он занимает всего одну страницу) предполагает фактический военный контроль Израиля над всей территорией сектора Газа и Западного берега Иордана, подразумевающий свободу действий ЦАХАЛ. Для гражданского управления сектором Газа должны быть назначены «местные чиновники», имеющие «административный опыт» и не связанные со «странами или организациями, поддерживающими терроризм». Эта формулировка, как отмечает The Times of Israel, расплывчата, но она может отрезать от управления группировки, финансируемые Катаром и Ираном (такие как ХАМАС).

Однако под такое определение попадает и нынешняя палестинская администрация, управляющая Западным берегом. Ее роль в документе Нетаниягу не прописана — но и ее участие в послевоенном управлении сектором Газа напрямую не исключено. При этом администрация Джо Байдена настаивала на том, что после войны управлять сектором Газа и Западным берегом должна «обновленная» палестинская администрация.

Еще один пункт плана — создание буферной зоны на границе сектора Газа с Египтом. Это потребует вторжения израильской армии в город Рафах на юге сектора, куда массово эвакуировались палестинцы, бежавшие с севера по мере наступления ЦАХАЛ.

Кроме того, план Нетаниягу предполагает «демилитаризацию» сектора Газа и «дерадикализацию» его населения, совместное с Египтом пресечение контрабанды в Газу через границу, а также закрытие Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, на котором давно настаивает израильская сторона.

Это агентство подозревают в участии в деятельности ХАМАС

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что «палестинский народ должен иметь право голоса», а Белый дом «не верит» в сокращение размеров сектора Газа, которое по сути следует из плана Нетаниягу.

Но основной повод для разногласий между США и Израилем — вопрос «двух государств для двух народов». Эта идея давно лежит в основе предложений Белого дома по урегулированию ближневосточного конфликта. И несмотря на то, что официально США палестинское государство не признают, администрация Байдена, как пишет NBC News со ссылкой на источник, рассматривает варианты реализации такого плана после войны. Однако Нетаниягу так же давно и последовательно отрицает идею создания «двух государств» — и предложенный им план, как пишет The New York Times, сделает создание палестинского государства, включающего сектор Газа и Западный берег, практически невозможным — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

План Нетаниягу раскритиковала и палестинская администрация. «Если мир хочет безопасности и стабильности в регионе, он должен положить конец израильской оккупации палестинских территорий и признать независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме», — заявил пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне. По его мнению, любые планы, противоречащие тому, что Газа будет частью независимого палестинского государства, обречены на провал.

Сейчас в секторе Газа остался последний город, куда не вошла израильская армия — расположенный на границе с Египтом Рафах. Ситуация в Рафахе остается сложной уже несколько недель. Бежавшим туда палестинцам дальше эвакуироваться некуда: соседний Египет их не пускает, угрожая Израилю, что любая наземная операция в Рафахе приведет к немедленному разрыву мирного договора между странами, заключенного в 1979 году. В итоге более миллиона человек живут в городе на грани гуманитарной катастрофы. Вашингтон, в свою очередь, план широкомасштабного вторжения израильских сил в Рафах категорически не поддерживает, предлагая «локальные операции».

Нетаниягу при этом заявляет, что независимо от результатов переговоров с ХАМАС израильские силы войдут в Рафах. «Это необходимо сделать. Потому что наша цель — полная победа [над ХАМАС], и она уже в пределах досягаемости», — сказал премьер Израиля. Израильские военные считают, что в Рафахе остается часть заложников, а кроме того, туда предположительно мог сбежать один из лидеров ХАМАС и главный организатор нападения на Израиль 7 октября Яхья Синвар. «Мы достанем его живым или мертвым», — заявил спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари. Однако вторжение в Рафах, по словам Нетаниягу, отложат на «некоторое время», если соглашение о прекращении огня все же будет заключено.

Что происходит в Рафахе

26 февраля ЦАХАЛ представил свой план эвакуации палестинцев из Рафаха. Его подробности неизвестны, но Нетаниягу заявил, что Израиль «не может покинуть последний оплот ХАМАС, не позаботившись о нем» и не обеспечив гуманитарную помощь населению.

В процессе урегулирования ближневосточного конфликта пытается участвовать и Россия. 20 февраля российский МИД сообщил о подготовке «межпалестинской» встречи с участием представителя партии Аззама Ахмеда и заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука. С обоими российские дипломаты раньше встречались не раз, а Абу Марзук приезжал в Москву уже после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, чтобы, как рассказали в МИД, обсудить «освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа». Израильское правительство резко раскритиковало решение Москвы встретиться с представителями террористов.

Встреча в Москве пройдет с 29 февраля по 1–2 марта. Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что ее цель — помочь «различным палестинским силам договориться об объединении своих рядов в политическом плане», то есть обсудить создание единого палестинского правительства. В этом случае движению ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и не подчиняется палестинской администрации, придется договариваться с гораздо более умеренным ФАТХ, признавшим государство Израиль еще 30 лет назад.

Тем временем 26 февраля глава правительства палестинской администрации Мухаммед Штайе объявил об отставке — и он, как отмечает Deutsche Welle, считает диалог вполне возможным, а ХАМАС — «неотъемлемой частью палестинской политической арены». Reuters, в свою очередь, отмечает, что отставка Штайе произошла на фоне давления на Махмуда Аббаса со стороны Белого дома, который стремится изменить состав палестинской администрации для послевоенного управления сектором Газа.

Эксперты по Ближнему Востоку, опрошенные Deutsche Welle, считают, что «межпалестинская» встреча призвана в первую очередь продемонстрировать геополитическое влияние Москвы перед президентскими выборами в России. «У России нет никакой „дорожной карты“ по палестинскому досье, особенно по сектору Газа, так как необходимо иметь посреднические функции и поддерживать хорошие контакты как с Израилем, так и с военизированным крылом ХАМАС в Газе», — говорит независимый эксперт Руслан Сулейманов. Владимир Путин с представителями ФАТХ и ХАМАС встречаться не планирует, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как Россия дружит с ХАМАС

