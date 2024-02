Рафах, 11 февраля 2024 года AFP / Scanpix / LETA

Администрация Белого дома обсуждает с ближневосточными партнерами план долгосрочного мира между Израилем и палестинцами, включающий «четкие сроки» создания палестинского государства, выяснила The Washington Post.

По данным издания, которое ссылается на американских и арабских чиновников, обсуждаемый план предполагает шестинедельное прекращение огня в секторе Газа, чтобы дать время на первые шаги по его реализации. В числе того, что предлагает администрация Байдена, WP называет следующие пункты:

эвакуация израильских поселенцев с Западного берега Иордана;

создание столицы палестинского государства в Восточном Иерусалиме;

объединенное палестинское управление на Западном берегу и в секторе Газа.

Кроме того, отмечает издание, «есть надежда», что в рамках этого плана Израилю будут предложены гарантии безопасности и нормализация отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, от которых ему «будет трудно отказаться».

Один из собеседников The Washington Post называет «ключевым моментом» соглашения, которого надеются достичь в Белом доме, освобождение израильских заложников, остающихся в плену у боевиков ХАМАС.

Переговоры об освобождении заложников, посредниками в которых выступают Катар и Египет, продолжаются уже несколько недель. В начале февраля представители террористического движения ХАМАС выдвинули свои требования: полное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, восстановление анклава и освобождение 1500 палестинских заключенных из израильских тюрем — включая обвиняемых в терроризме. Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу категорически отверг этот вариант.

Обсуждение сделки на этом не остановилось, однако 14 февраля Нетаниягу заявил, что израильская делегация не будет отправлена обратно в Каир для продолжения переговоров — поскольку, по его словам, добиться прогресса в обсуждениях невозможно, пока ХАМАС не отзовет свои «бредовые» требования.

Двое израильских чиновников сказали изданию Axios, что Нетаниягу принял такое решение, поскольку считает, что только жесткая позиция Израиля может привести к успеху. К тому же израильский премьер не согласен с количеством палестинских заключенных, освобождения которых требует ХАМАС. Если в прошлой сделке за каждого из заложников Израиль выпустил из тюрем троих палестинцев, то в этот раз боевики требуют гораздо большего.

кого израиль выпустил из тюрем в обмен на заложников

За каждого освобожденного заложника Израиль выпустил из тюрем трех палестинцев. Это 180 заключенных Среди них подростки и женщины, осужденные за нападения на полицейских

По данным на начало февраля, в заложниках у ХАМАС оставались 136 человек. Однако 6 февраля газета The New York Times, ссылаясь на израильскую разведку, сообщила, что часть заложников убиты. На следующий день спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил гибель 31 человека. По данным NYT, двое из них были взяты в плен и убиты еще в 2014 году, остальные 29 были похищены 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС на Израиль. Кроме того, как рассказали газете четыре израильских чиновника, в плену у ХАМАС могли быть убиты еще по меньшей мере 20 заложников помимо 31 человека, смерть которых уже подтвердили в ЦАХАЛ. Согласно этим подсчетам, в плену живыми остаются около 80 заложников.

В понедельник, 12 февраля, израильская армия заявила, что ей удалось освободить двух пленников в ходе локальной операции в Рафахе, над которой ЦАХАЛ «долго работал». Освобожденные — 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луи Хар, которые были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Ицхак.

Вместе с обсуждением сделки продолжается и военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа. По мере продвижения ЦАХАЛ мирные палестинцы, проживавшие на севере анклаве, эвакуировались на юг — в первую очередь, в город Хан-Юнис, расположенный примерно в 25 километрах от города Газа. Еще примерно в 10 километрах южнее Хан-Юниса находится Рафах — последний крупный населенный пункт на территории сектора Газа, граничащий с Египтом.

Израильская армия окружила Хан-Юнис еще в начале декабря 2023 года и с тех пор ведет локальные бои в этом районе. Множество находившихся в городе палестинцев укрылись в местной больнице «Нассер». Израильская армия утверждает, что боевики ХАМАС используют госпиталь в качестве своей базы и удерживают там заложников. ХАМАС отрицает, что ведет какую-либо деятельность в госпитале. Представитель движения заявил CNN, что боевикам «нечего делать в больнице».

Израильские военные в секторе Газа, 30 января 2024 года IDF / GPO / SIPA / Scanpix / LETA Палестинские беженцы, эвакуирующиеся из Хан-Юниса в Рафах, 2 февраля 2024 года Abed Rahim Khatib / dpa / Scanpix / LETA

Единственным городом на территории сектора Газа, еще не взятым израильской армией, до последнего времени оставался Рафах. 9 февраля Биньямин Нетаниягу объявил, что приказал военным разработать план вторжения в Рафах. К этому времени население города, по данным The Wall Street Journal, превысило миллион человек, увеличившись с начала войны в четыре раза за счет тех, кто бежал с севера сектора Газа. Эвакуироваться дальше палестинцам фактически некуда. Египет отказывается их пускать, укрепляя свою границу, и предупреждает Израиль, что любая наземная операция в Рафахе приведет к немедленному разрыву мирного договора между странами, заключенного в 1979 году. При этом, как отмечает The New York Times, во время прошлых конфликтов в регионе Египет принимал беженцев из Сирии, Йемена и Судана.

Однако участники переговоров опасаются, что планируемое наступление израильских военных в Рафахе приведет к усугублению кризиса в секторе Газа и даже срыву сделки по освобождению заложников, пишет The Washington Post.

Вашингтон в ответ на слова Нетаниягу заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не поддержит план широкомасштабного вторжения в Рафах и порекомендовал проводить точечные операции. По словам американских чиновников, на которых ссылается The Wall Street Journal, администрация Байдена попросила израильских военных разработать «надежный план», учитывающий как военный, так и гуманитарный аспекты, если они решат проигнорировать совет проводить широкомасштабную операцию в Рафахе.

Воронки от авиударов израильской армии в Рафахе, 12 февраля 2024 года SAID KHATIB / AFP / Scanpix / LETA Палестинские беженцы в лагере в Дейр-эль-Балахе на юге сектора Газа, 14 февраля 2024 года Mohammed Saber / EPA / Scanpix / LETA

Как утверждает The Wall Street Journal, отношения Байдена и Нетаниягу на протяжении последних месяцев все сильнее ухудшаются. Напряжение достигло пика 28 декабря во время очередного телефонного разговора, в котором президент США раскритиковал решение правительства Израиля удержать часть налогов, собираемых от имени палестинской администрации на Западном берегу. По данным Axios, президент США закончил разговор словами «диалог завершен» и повесил трубку.

Нетаниягу, в свою очередь, недоволен санкциями против израильских поселенцев, «причастных к актам насилия и терроризму» на Западном берегу Иордана, которые Белый дом ввел в начале февраля. Кроме того, израильский премьер категорически не согласен с идеей создания «двух государств для двух народов», предполагающей в том числе возможное признание палестинского государства Вашингтоном.

Тем временем интерес в признании палестинского государства, как пишет The Washington Post, выражают и деятели других стран. Среди них издание называет главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и специального представителя Евросоюза по ближневосточному мирному процессу Свена Купманса. Собеседники WP говорят, что признание палестинского государства в той или иной форме «находится в списке возможностей», но скептики, пишет издание, не думают, что это произойдет в ближайшее время.

Представитель канцелярии Биньямина Нетаниягу Ави Хейман, комментируя публикацию The Washington Post, отверг идею создания палестинского государства. «Сейчас не время говорить о раздаче подарков палестинцам», — заявил Хейман, добавив, что все дискуссии будут вестись только после окончательной победы над ХАМАС.

15 февраля израильские военные начали штурм госпиталя «Нассер» в Хан-Юнисе. Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари еще раз подтвердил, что, по «достоверным сведениям» израильской армии, ХАМАС удерживал в больнице заложников, а сейчас там могут быть спрятаны их тела.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в госпитале находятся более 1500 беженцев — в их числе не менее 273 пациентов и 190 медицинских работников. На видеозаписи из больницы, подлинность которой подтвердила «Би-би-си», видно, как медперсонал несет пациентов по коридору, заполненному дымом и пылью.

как израиль уживается с палестинцами

«Палестинцы чувствуют, что потерпели поражение» Журналист Нейтан Тралл написал книгу о наиболее жестких практиках Израиля в отношении Палестины. Она вышла за пару дней до нападения ХАМАС. Мы с ним поговорили

