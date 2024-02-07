Армия обороны Израиля подтвердила гибель 31 из 136 заложников, находящихся в плену у боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля подтвердила гибель 31 заложника из остающихся в плену у боевиков ХАМАС 136 человек. Об этом сообщил на вечернем брифинге 6 февраля спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, комментируя публикацию The New York Times.

Накануне газета написала со ссылкой на израильскую разведку о гибели 32 заложников. По данным NYT, 30 из них погибли с начала новой войны между ХАМАС и Израилем 7 октября, а двое — еще в 2014 году, во время предыдущего конфликта, и с тех пор их тела удерживались в секторе Газа.

Хагари уточнил, что пока ЦАХАЛ подтверждает гибель 29 заложников, захваченных в плен 7 октября, и двух солдат, похищенных и убитых в 2014 году — это Орон Шауль и Хадар Голдин. Семьи 31 заложника уже уведомлены о гибели своих близких, добавил он.

По данным NYT, которая ссылается на двух чиновников, некоторые из погибших заложников были убиты еще на территории Израиля 7 октября, а их тела боевики ХАМАС забрали с собой в сектор Газа. Другие были ранены во время нападения террористов и умерли от полученных травм в плену.

Кроме того, как рассказали газете The New York Times четыре израильских чиновника, по неподтвержденной пока информации израильской разведки, в плену у ХАМАС могли быть убиты еще по меньшей мере 20 заложников. Таким образом, в плену у боевиков остаются около 80 живых заложников.

По словам египетских чиновников, которых цитирует The Wall Street Journal, ХАМАС заявил, что ему не известно точное количество погибших заложников. Кроме того, представители террористического движения утверждали, что некоторые из заложников погибли в результате израильских авиаударов. Израиль это отрицает.

Во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября боевики захватили в заложники более 240 человек. В конце ноября 2023 года Израиль и ХАМАС заключили соглашение о временном прекращении огня, в рамках которого боевики отпустили 105 израильских заложников в обмен на палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах — по три человека на одного заложника. 1 декабря боевые действия в секторе Газа возобновились.

В середине декабря ЦАХАЛ по ошибке застрелил троих израильских заложников во время боя в северной части сектора Газа, несмотря на то, что те вышли к солдатам без рубашек и с белой тканью в качестве флага. В Армии обороны Израиля пообещали провести расследование.

С конца января 2024 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара обсуждают новое соглашение о прекращении огня. По данным Reuters, план, предложенный ХАМАС, предполагает три этапа перемирия продолжительностью 45 дней каждый, в ходе которых боевики обменяют оставшихся заложников на палестинских заключенных, а также полный вывод израильских войск из сектора Газа. В Израиле рассматривают это предложение.

Родственники остающихся в плену заложников регулярно проводят в Тель-Авиве и других городах демонстрации и митинги, требуя от израильского правительства немедленно вернуть их близких.

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