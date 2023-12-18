ЦАХАЛ по ошибке застрелил трех израильских заложников в секторе Газа Они сами вышли к солдатам с белым флагом, но военные приняли их за террористов

Участница похорон Алона Шамриза на могиле еще одного погибшего в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Кибуц Шфаим, 17 декабря 2023 года Violeta Santos Moura / Reuters / Scanpix / LETA

Военнослужащие Армии обороны Израиля в ходе операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа по ошибке застрелили трех израильских заложников, приняв их за угрозу.

Как сообщили в ЦАХАЛ, инцидент произошел утром 15 декабря во время боя в районе Шеджайя в северной части Газы. Его называют ключевым оплотом ХАМАС, где располагаются элитные силы и значительные укрепления террористов. В этом месте в последние дни происходили наиболее ожесточенные бои между израильскими военными и палестинскими боевиками.

По словам одного из военных чиновников, поговорившего на условиях анонимности с «Би-би-си», трое мужчин вышли из здания навстречу солдатам ЦАХАЛ, они были без рубашек и один из них нес палку с белой тканью. Кто-то из солдат почувствовал опасность и открыл огонь, посчитав, что они могут быть террористами. Двое мужчин погибли на месте, третий получил ранение и смог вернуться обратно в здание. После этого он закричал о помощи на иврите. Командир батальона приказал прекратить огонь. Но когда мужчина снова вышел из здания, его застрелили, рассказал собеседник журналистов.

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные несут полную ответственность за произошедшее и проводят расследование.

«Это трагический инцидент, произошедший в зоне боевых действий, где солдаты столкнулись с множеством террористов и вели тяжелые бои в последние дни. В некоторых случаях они также сталкивались с террористами-смертниками без оружия, а также подвергались атакам, в ходе которых террористы пытались ввести в заблуждение солдат ЦАХАЛ и заманить их в ловушку, — сказал он на брифинге. — Уроки, извлеченные из этого инцидента, в частности, ключевые вопросы по выявлению заложников в зонах боевых действий, были немедленно доведены до сведения всех солдат ЦАХАЛ, действующих на всей территории сектора Газа, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить еще одну подобную трагедию».

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом заложникам удалось выбраться из плена, Хагари сказал, что, по мнению военных, заложники бежали или были оставлены террористами, когда силы ЦАХАЛ появились в этом районе.

В ходе обысков близлежащей территории военные пришли к выводу, что заложники некоторое время находились в здании, рядом с которым их убили. Внутри обнаружили белую ткань, на которой было написано остатками еды «SOS» и «Помогите, 3 заложника».

Белая ткань с надписью «Помогите, три заложника» на иврите, найденная на здании в секторе Газа, где прятались заложники, по ошибке убитые военными ЦАХАЛ Israel Defense Forces / Reuters / Scanpix / LETA

Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви признал, что убийство мужчин, державших в руках белый флаг, было нарушением «правил ведения боевых действий».

«Думаю, трое заложников сделали все возможное, чтобы мы поняли: они ходили без рубашек, чтобы мы не заподозрили их в ношении взрывчатки, держали в руках белую ткань, но напряжение пересилило все вышеперечисленное. Стрельба по заложникам была нарушением правил ведения боевых действий. Запрещено стрелять в того, кто поднимает белый флаг и пытается сдаться. Однако эта стрельба велась в ходе боя и под давлением», — сказал он прессе.

Погибшие заложники — 28-летний Йотам Хаим, 22-летний Самер Фуад Талалка и 26-летний Алон Шамриз. Хаим был барабанщиком хэви-металической группы Persephore, а Шамриз — студентом, изучавшим компьютерную инженерию, пишет The Times of Israel. Оба проживали в кибуце Кфар-Аза, где 7 октября боевики ХАМАС взяли их в плен. Талалку террористы похитили из кибуца Нир-Ам, где он работал в местном инкубаторе.

Террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября, убив около 1200 человек и захватив 240 заложников. В ответ на атаку Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по сектору Газа, а затем начала наземную операцию. По утверждению министерства здравоохранения сектора Газа, находящегося под контролем ХАМАС, с начала нового обострения ближневосточного конфликта погибли более 18 тысяч палестинцев.

24 ноября Армия обороны Израиля заключила временное перемирие в войне с боевиками ХАМАС в секторе Газа. По условиям сделки боевики освободили 81 израильтянина и еще 24 граждан других стран вне сделки. Взамен израильские власти выпустили из тюрем 210 палестинцев. 1 декабря ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа. Считается, что в заложниках у боевиков остаются еще 132 человека, при этом 20 из них, согласно разведданным ЦАХАЛ, уже мертвы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу косвенно подтвердил, что продолжает через посредников переговоры с ХАМАС о новой паузе в боевых действиях и освобождении заложников.

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