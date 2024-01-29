США прекратили спонсировать Агентство ООН по делам палестинских беженцев. 12 его сотрудников, вероятно, принимали участие в атаке ХАМАС на Израиль Генсек ООН призвал вернуть финансирование, чтобы не усугублять гуманитарный кризис

Палестинские беженцы на базе БАПОР в Рафахе на юге сектора Газа, 13 декабря 2023 года Abed Zagout / Anadolu / Getty Images

США и ряд европейских стран объявили о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам ( ). Основанием для этого стали обвинения в причастности нескольких сотрудников агентства к террористов ХАМАС на Израиль 7 октября. Газета The New York Times ознакомилась с соответствующим досье, которое израильское правительство предоставило Белому дому, и выяснила, что одного из сотрудников БАПОР обвиняют в похищении израильтянки, другого — в передаче гранат боевикам, еще одного — в непосредственном участии на нападении на один из кибуцев. БАПОР заявил о начале внутреннего расследования, а Генсек ООН призвал не лишать организацию финансирования из-за угрозы гуманитарного кризиса в секторе Газа.

О приостановке финансирования БАПОР Госдепартамент США объявил в пятницу, 26 января. В этот же день само агентство заявило о начале внутреннего расследования в отношении нескольких сотрудников, подозреваемых в причастности к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. Вслед за США финансирование БАПОР приостановили еще более десятка наиболее развитых стран, в частности, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Япония, Австралия.

Незадолго до этого Израиль передал США досье на 12 сотрудников агентства, содержавшее обвинения в их адрес в соучастии в атаке ХАМАС. Как пишет газета The New York Times, ознакомившаяся с документом, десятерых из них израильская разведка считает членами ХАМАС, а еще одного связывает с «Исламским джихадом» — группировкой, также участвовавшей в нападении и похищении заложников 7 октября.

По версии разведки, шестеро из этих 12 сотрудников 7 октября передвигались внутри Израиля. Остальные находились в секторе Газа, и, как утверждают в разведке, во время телефонных разговоров обсуждали свое взаимодействие с боевиками ХАМАС.

The New York Times не уточняет, какую конкретно роль сыграли подозреваемые сотрудники агентства непосредственно в атаке ХАМАС, однако пишет, что трое из них получили текстовые сообщения с приказом явиться на сборные пункты 7 октября, а один — принести реактивные гранаты, хранившиеся у него дома.

В секторе Газа, говорится в досье, сотрудники работали на гражданских работах. Семеро из них были учителями в школах под эгидой БАПОР и преподавали математику и арабский язык. Еще двое работали в школах на должностях, не связанных с преподаванием, а остальных троих досье описывает как служащего, соцработника и заведующего складом. The New York Times подтвердила личность заведующего — в его профиле в соцсетях он указан как сотрудник БАПОР и изображен в одежде с брендом ООН.

Наиболее подробные обвинения в досье касаются сотрудника, работавшего школьным психологом в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Его подозревают в том, что он помогал своему сыну в похищении женщины из Израиля (ее имя и другие детали не уточняются).

Социального работника из лагеря беженцев Нусейрат обвиняют в том, что он помог доставить тело убитого израильского солдата в Газу, а также раздавал боеприпасы и координировал транспортные средства в день нападения.

Еще одного из сотрудников обвиняют в том, что он «принимал участие в резне в кибуце, в котором погибли 97 человек» (The Times of Israel на основании числа погибших предполагает, что речь идет о кибуце Беэри). В чем именно заключалась роль сотрудника и убивал ли он людей лично, неясно.

Последствия нападения на Беэри Беэри Это еще один кибуц, на который напали террористы ХАМАС. Там убили каждого десятого жителя

Еще один сотрудник БАПОР, как уточняет Reuters, участвовал в нападении на кибуц Реим 7 октября — там проходил фестиваль Supernova, более 260 посетителей которого были убиты.

Двое освобожденных заложников рассказали израильскому «13 каналу», что в секторе Газа их держали в плену сотрудники БАПОР. Дочь хозяина дома, в котором содержали одного из заложников, рассказала, что ее отец работает учителем в школе агентства, однако неясно, идет ли речь о том же сотруднике, который упомянут в досье.

Израиль давно обвиняет БАПОР в помощи ХАМАС. По мнению израильских экспертов, которых цитирует The New York Times, деятельность агентства в целом препятствует разрешению конфликта в регионе, поскольку оно не позволяет палестинским беженцам интегрироваться в новые общества и поддерживает их планы однажды вернуться на израильские земли.

Вдобавок к этому, как утверждает Израиль, в секторе Газа БАПОР попал под влияние ХАМАС (в самом агентстве это отрицают). По данным Reuters, около 190 сотрудников БАПОР совмещали свои гражданские должности с сотрудничеством с ХАМАС и боевиками «Исламского джихада». WSJ пишет, что в целом те или иные связи с группировками имеют около 1200 сотрудников (почти 10% от общего количества), а у 49% есть родственники среди боевиков.

Три источника в дипломатических кругах сказали газете Israel Hayom, что Израиль располагал информацией о связанных с нападением сотрудниках БАПОР в течение нескольких недель, но воздерживался от ее распространения, поскольку «в израильской политической системе существует понимание того, что БАПОР должен быть сохранен в секторе Газа, так как без него хаос был бы еще больше». При этом The New York Times обращает внимание, что сообщения об обвинениях сотрудников БАПОР появились в тот же день, когда Международный суд ООН потребовал от Израиля принять меры по предотвращению геноцида палестинцев в секторе Газа.

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США еще подтверждают данные из досье Израиля, однако американские чиновники, как пишет The New York Times, считают доказательства достаточно убедительными, чтобы оправдать приостановку помощи. Госдепартамент подчеркнул, что признает важную гуманитарную роль БАПОР, но финансирование буде остановлено, пока будут оцениваться как сами обвинения, так и реакция агентства на них.

Глава израильского МИД Исраэль Кац приветствовал решения других стран прекратить финансирование БАПОР. «Мы уже много лет предупреждаем: БАПОР увековечивает проблему беженцев, подрывает мир и служит гражданским подразделением ХАМАС в секторе Газа», — написал Кац. Он заявил, что министерство будет работать над полным прекращением деятельности БАПОР в секторе Газа. В ХАМАС на решение остановить помощь агентству отреагировали призывом «не поддаваться шантажу» со стороны Израиля.

Палестинские беженцы возле школы БАПОР в Рафахе на юге сектора Газа, 28 января 2024 года HAITHAM IMAD / EPA /

США приостанавливают финансирование агентства, однако нынешняя угроза, как пишет The New York Times, считается самой серьезной в истории БАПОР из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, так как агентство координирует распределение гуманитарной помощи.

Последствия приостановки финансирования, как пишет The New York Times, могут наступить быстро — стратегического резерва у БАПОР нет, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что услуги агентства, возможно, придется сократить уже начиная с февраля. После обвинений, выдвинутых в отношении сотрудников БАПОР, Гутерриш заявил, что он «в ужасе», но призвал страны, остановившие финансирование, пересмотреть свое решение.

В самом агентстве заявили Reuters, что не смогут продолжить работу в секторе Газа, начиная с конца февраля, если финансирование не будет возобновлено. БАПОР, отмечает The New York Times, является одним из крупнейших работодателей в секторе Газа, обеспечивая рабочими местами 13 тысяч жителей региона, в котором один из самых высоких уровней безработицы в мире.

По данным Генсека ООН, агентство уже уволило девятерых из 12 сотрудников. Еще двое, как заявили в самом агентстве журналистам The New York Times, погибли в секторе Газа. Всего, по данным БАПОР, за время войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа погибли 152 сотрудника.

К решению о приостановке финансирования БАПОР присоединились не все страны Европы — как минимум три из них, Шотландия, Ирландия и Норвегия, заявили, что продолжат поддерживать агентство.

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