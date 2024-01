Израиль часто обвиняют в геноциде палестинцев, ссылаясь на жесткие высказывания израильских лидеров Однако многие их заявления (в том числе вызвавшие особое негодование) были неверно переведены журналистами

Премьер Израиля Биньямин Нетаниягу на севере сектора Газа. 25 декабря 2023 года Avi Ohayon / GPO / AP / Scanpix / LETA

Война в секторе Газа, начавшаяся после нападения ХАМАС на Израиль, продолжается больше 100 дней. В результате атаки террористической группировки погибли 1200 человек, сотни людей оказались в заложниках у боевиков. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору, а затем начала наземную операцию. По данным местного Минздрава (ХАМАС контролирует это ведомство, как и другие органы власти в секторе Газа), с начала войны там погибли больше 25 тысяч человек; ООН соглашается с этими оценками. Практически с самого начала войны Израиль обвиняют в военных преступлениях. При этом действия ЦАХАЛ многие политики, правозащитники и журналисты часто называют «геноцидом» — ссылаясь, в том числе, на жесткие высказывания высокопоставленных израильских чиновников и военных. Однако, как выяснил обозреватель The Atlantic Яир Розенберг, многие из этих заявлений (включая те, что вызвали наибольшее возмущение) были неверно переведены журналистами — а затем растиражированы международными СМИ. И хотя позднее публикации были скорректированы, эти цитаты, разумеется, продолжают распространяться в интернете в искаженном виде.

Как цитировали министра обороны Израиля

Первый пример, который приводит обозреватель The Atlantic Яир Розенберг, связан с цитированием министра обороны Израиля Йоава Галанта. Речь идет о его выступлении 10 октября перед израильскими военными на границе с сектором Газа. Тогда он заявил, что ЦАХАЛ взял ситуацию под контроль и переходит в наступление.

Одну из фраз Галанта цитировали (и продолжают цитировать) множество раз, когда Израиль пытаются обвинить в намерении устроить геноцид в секторе Газа.

«Газа никогда не вернется к тому, что было. Мы все уничтожим», — это заявление приписывали Галанту международные СМИ. Например, эта фраза приводилась в колонке бывшего исполнительного директора правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота, которую опубликовала The Guardian. Розенберг приводит и другие примеры цитирования этой фразы в качественных и уважаемых медиа — дважды в разделе мнений The New York Times, а также в колонке, вышедшей в The Washington Post. Кроме того, в середине января 2024 года эту фразу упоминал ведущий «Би-би-си» в разговоре с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом. «Разве это не было явным призывом к нарушению международного гуманитарного права?» — сказал ведущий министру. Ту же цитату Галанта использовали юристы ЮАР, представляя свой иск против Израиля о геноциде палестинцев в секторе Газа.

Что это за иск

Суд в Гааге рассматривает иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев Еврейское государство судят по конвенции ООН, принятой из-за холокоста. Эксперты называют дело беспрецедентным

Обозреватель The Atlantic отмечает, что на самом деле фраза министра обороны Израиля звучит по-другому. Ссылка на фразу Галанта в статье The New York Times ведет на колонку Кеннета Рота в The Guardian — а тот, в свою очередь, ссылается на видео в соцсети X (бывший Twitter), загруженное из тиктока. Розенберг предполагает, что источником неточной цитаты стал ролик с Галантом, который опубликовал Bloomberg. В субтитрах на английском языке, которыми агентство сопроводило видео, пропущена одна из фраз министра. Он говорит на иврите — и вот его слова полностью: «Газа никогда не вернется к тому, что было. Там больше не будет ХАМАС. Мы все уничтожим». В изначальной версии видео фраза про ХАМАС в субтитрах пропущена. Журналист The Atlantic обращает внимание, что обещание Галанта «все уничтожить» касалось террористов ХАМАС, а не всего сектора Газа.

22 октября, уже после выхода статьи в The Atlantic, Bloomberg удалил версию видео с Галантом, которая содержала некорректные субтитры. В твиттере агентства опубликовали новое видео с примечанием: «Исправление в видео от 10 октября 2023 года. Замена первой версии [видео] после того, как AP [Associated Press] исправило перевод, включив недостающую фразу, и добавило источник видео / перевода».

Как цитировали премьер-министра Израиля

Розенберг приводит еще один пример некорректного цитирования израильских политиков. 5 января в The New York Times вышла колонка обозревателя Мишель Голдберг под заголовком «Америка должна противостоять израильскому экстремизму». Там была такая фраза: «Как сообщили израильские новостные агентства, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаниягу заявил на этой неделе, что правительство рассматривает „сценарий сдачи и депортации“ жителей сектора Газа».

Журналистка ссылается на англоязычную версию израильской леволиберальной газеты Haaretz, которая, в свою очередь, ссылалась на репортаж израильского «12 канала». Фраза прозвучала во время встречи Нетаниягу с семьями израильских заложников, которая состоялась 2 января. Как обращает внимание обозреватель The Atlantic, в оригинальной версии сюжета речь идет о сдаче и депортации высшего руководства ХАМАС в обмен на заложников. Сам сюжет назывался так: «Встреча премьер-министра с семьями похищенных и заявление о возможном изгнании высокопоставленных членов ХАМАС».

Несколько дней назад Haaretz исправил свою публикацию, добавив фразу: «Премьер-министр, скорее всего, имел в виду лидеров ХАМАС». В колонке The New York Times также появилось уточнение: «Некоторые СМИ сообщили, что Нетаниягу имел в виду только лидеров ХАМАС». Розенберг указывает, что «скриншоты ошибочного английского перевода [тем не менее] продолжают распространяться в социальных сетях».

The Atlantic отмечает, что Нетаниягу пришлось публично комментировать предложение о депортации жителей сектора Газа (с которым он, по-видимому не выступал). «Я хочу прояснить несколько моментов. Израиль не намерен постоянно оккупировать Газу или перемещать гражданское население. Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением. И мы это делаем в полном соответствии с международным правом. Наша цель — избавить Газу от террористов ХАМАС и освободить наших заложников», — сказал Нетаниягу 10 января.

Что происходило при нападении террористов ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС насиловали женщин во время нападения на Израиль. Большинство жертв не выжили Об этом говорят свидетели, эксперты и израильская полиция

Как цитировали премьер-министра Израиля, который цитировал Тору

28 октября Нетаниягу выступил с коротким обращением по поводу войны с террористами ХАМАС. Он процитировал Тору: «„Помни, как поступил с тобою Амалик“. И мы помним и боремся». Автор колонки The New York Times «Не отворачивайтесь от обвинений Израиля в геноциде», а также составители иска ЮАР против Израиля и многие другие опознали в речи Нетаниягу цитату из библейской книги Самуила. В ней за фразой «Помни, как поступил с тобою Амалик» следует предписание израильтянам «пойти и поразить Амалика, и истребить все, что у него; и не давать пощады ему, но предать смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла» (1Цар. 15:2–3).

Но дело в том, что само по себе выражение «Помни, как поступил с тобою Амалик» в книге Самуила — это цитата. Ее первоисточник — другая библейская книга, Второзаконие. Вот как звучит эта фраза в изначальном контексте: «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта: как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога» (Втор. 25:17–17).

Во Второзаконии нет предписания истребить все и вся во владениях Амалика. Яир Розенберг настаивает, что Нетаниягу цитировал именно Второзаконие, а вовсе не Самуила с его суровой интерпретацией этих слов. То есть Нетаниягу посредством цитаты из Писания (прием, характерный и для него, и для многих других израильских политиков) выражал праведный гнев на тех, кто напал на невинных и беззащитных.

The Atlantic отмечает, что Амалик обозначает врага, стремящегося истребить еврейский народ. Стих «Помни, как поступил с тобою Амалик» можно обнаружить на гаагском мемориале голландским евреям, убитым во время холокоста. Он также упоминается в постоянной экспозиции мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем».

Пресс-служба израильского премьера выпустила заявление в связи с тем, что фраза Нетаниягу об Амалике упоминается в иске, который подан в Международный суд ООН. Вот что в нем говорилось:

Среди асбурдных обвинений, выдвинутых в адрес Израиля в Гааге, было утверждение о том, что после резни 7 октября премьер-министр спровоцировал геноцид, процитировав стих из Торы: «Помни, как поступил с тобою Амалик». Это ложное и нелепое утверждение демонстрирует глубокое историческое невежество. <…> На протяжении поколений сравнение с Амаликом предназначалось для описания тех, кто стремится уничтожить еврейский народ. В нашем поколении это сравнение направлено в первую очередь на нацистов. <…> Упоминание премьер-министром Амалика было не подстрекательством к геноциду палестинцев, а описанием крайне ужасных действий, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, и необходимости противостоять им.

