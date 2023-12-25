Разрушенная авиаударом стена церкви святого Порфирия в Газе, 20 октября 2023 года Mohammad Abu Elsebah / dpa / Scanpix / LETA

В секторе Газа, который с 2007 года находится под властью ХАМАС, проживает немногочисленная община палестинцев-христиан — около тысячи человек на два миллиона населения. После начала войны 7 октября христиане укрылись в двух православных церквях в городе Газа, несмотря на требования израильской армии эвакуироваться на юг сектора. Они искали «защиты у Бога», рассказывает газета The Wall Street Journal. В октябре около 20 человек погибли при авиаударе по одной из церквей. В соседнем приходе двух христианок застрелили израильские снайперы во время уличных боев. Остальные продолжают укрываться в церкви и опасаются, что христианская община Газы не переживет войну.

За несколько дней до католического рождества, 16 декабря, в приходе Святого семейства в Газе, где палестинцы-христиане укрываются от бомбежек, была застрелена мирная жительница Нахида Антун, которая шла к монастырю на территории прихода. Ее дочь Самар попыталась оттащить мать в безопасное место, но тоже получила выстрел в голову. Латинский Иерусалима обвинил в стрельбе снайпера израильской армии и заявил, что обе женщины были убиты «хладнокровно на территории прихода, где нет воюющих сторон».

Община палестинцев-христиан в Газе, в отличие от Западного берега реки Иордан и Иерусалима, крайне немногочисленна. По оценкам Госдепартамента США за 2022 год, в секторе Газа проживали около 1300 . С началом войны Израиля и ХАМАС христиане Газы, как пишет The Wall Street Journal, говорят, что само существование их общины оказалось под угрозой.

Христиане, отмечает газета, сыграли важную роль в борьбе за палестинское государство в те времена, когда во главе этой борьбы были националистические группы. Рост влияния исламистских группировок в палестинском обществе подорвал позиции христиан. Но несмотря на малочисленность, пишет WSJ, они сильно представлены в обществе — в частности, управляют несколькими школами, больницей и медицинскими клиниками.

После прихода к власти движения ХАМАС в 2007 году христиане в Газе говорили, что отношение к ним было в целом терпимым — их не заставляли соблюдать исламские законы и не преследовали. Однако с возобновлением вооруженных конфликтов между Израилем и ХАМАС, которые сопровождались авиаударами по Газе, многие решили эмигрировать в поисках более безопасной жизни.

С началом войны 7 октября большинство христиан нашли укрытие в в городе Газа и близлежащем приходе Святого семейства — несмотря на рекомендации израильской армии гражданскому населению эвакуироваться на юг сектора. Они заявили журналистам WSJ, что искали «божественной защиты» от войны и хотели защитить церкви своим присутствием.

Вечером 19 октября по территории церкви святого Порфирия был нанесен авиаудар. Греческий архиепископ Тивериадский Алексий, которого цитировала газета Naftemporiki, первой сообщившая об ударе, утверждал, что внутри церкви укрывались около 400 человек, в числе которых были христиане и мусульмане. Представители израильской армии подтвердили бомбардировку и сообщили CNN, что нанесли удар по центру управления ХАМАС, причастному к запуску ракет в сторону Израиля. При этом в ЦАХАЛ признали, что в результате удара «в этом районе была повреждена стена церкви».

После этого некоторые христианские семьи перебрались в приход Святого семейства. Дважды в день они служили мессу и молились за прекращение войны.

84-летняя прихожанка Ильхам Фарах, бывшая учительница музыки, которая провела в приходе шесть недель, жаловалась своей племяннице Хибе Фарах, живущей в Канаде, на некомфортные условия: еды было мало, младенцы вокруг постоянно плакали. 12 ноября Ильхам пошла к себе домой в соседний район, чтобы взять зимнюю одежду. По дороге ее ранили — пуля попала ей в ногу. Хиба Фарах рассказала The Wall Street Journal, что говорила с тетей по телефону, пока та истекала кровью на улице. Связь прервалась прежде чем они успели попрощаться. На следующий день тело Ильхам на улице нашли соседи.

По словам лидеров христианской общины, с начала войны Израиля с ХАМАС в Газе погибли более 20 христиан. Один из укрывающихся в церкви святого Порфирия прихожан, Рами Альельда, в публикации на платформе America Media написал, что только во время бомбежки 19 октября погибли 17 членов общины. «С приближением Рождества никто здесь не собирается праздновать его как обычно, хотя мы живем вместе здесь, в церкви. У нас нет желания праздновать, потому что мы потеряли 17 наших родственников и друзей здесь, на этой территории, в результате бомбардировки», — пишет Альельда. Он оценил численность христианской общины после начала войны в 900 человек.

По мнению палестинского политолога Халила Сайега, представить будущее христиан в секторе Газа после войны трудно — несмотря на столетия пережитых ими испытаний. Сам Хайег, родившийся в Газе, сейчас живет в США. Накануне Рождества он устраивал поминальную службу по своему 68-летнему отцу, укрывавшемуся в приходе Святого семейства. На прошлой неделе он потерял сознание и умер в церкви.

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