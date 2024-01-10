Associated Press опубликовало видео убийства 17-летнего палестинца во время рейда израильской армии на Западном берегу Иордана В ЦАХАЛ заявили, что тот пытался поджечь «коктейль Молотова»

Агентство Associated Press опубликовало видео с камер видеонаблюдения из деревни Бейт-Рима на Западном берегу Иордана, на котором снято, как стреляют в 17-летнего палестинского подростка. Впоследствии он умер в больнице от полученного ранения.

5 января палестинское издание Wafa сообщило, что военнослужащие Армии обороны Израиля во время рейда в Бейт-Риме застрелили 17-летнего Асаида Римави и ранили еще семерых человек. Подросток умер от огнестрельного ранения в грудь, писало издание со ссылкой на источники в медицинских кругах. По утверждению Wafa, палестинцы попали в засаду, устроенную израильскими военными.

AP на основе просмотренных записей с камер видеонаблюдения и разговора с двумя пострадавшими заявило, что израильские военные открыли огонь по палестинцам несмотря на то, что те не представляли угрозы.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские военные вошли в Бейт-Риму в ночь на 5 января в рамках «контртеррористической операции». По данным израильской армии, военные открыли огонь по подозреваемым, которые кидали в них бомбы.

На видеозаписи, которая есть в распоряжении AP, не видно, чтобы люди на улице бросали взрывные устройства. Представитель израильских военных, отсмотрев запись, заявил, что палестинец, который запечатлен на видео стоящим на коленях, поджигал «коктейль Молотова» в тот момент, когда в него выстрелили. Однако AP отмечает, что первый выстрел попал не в Асаида Римави, пытавшегося что-то поджечь, а в другого палестинца — 29-летнего Надера. К Надеру подбежали его брат, 25-летний Мохаммед, и Римави, которые пытались ему помочь. В этот момент в них выстрелили и они упали на землю. Асаид Римави позже умер в больнице.

«Мы видели снайпера, который начал стрелять. Он выстрелил [в моего брата]. Я пошел ему помочь. Потом он выстрелил в меня», — рассказал журналистам Мохаммед.

По словам Надера, Асаид Римави собирался поджечь стопку коробок и бумаги, чтобы собравшиеся на улице могли согреться. AP отмечает, что другие видео инцидента, опубликованные в соцсетях, соответствует словам Надера о том, что это была стопка коробок. На одном из видео, с которыми ознакомились журналисты, видно, как коробки вскоре опрокидывает машина, забирающая раненых.

Примерно через две минуты после стрельбы на место приехали израильские военные. Они собрались вокруг раненого Мохаммеда. Через четыре минуты, как утверждает AP, они оставили раненых палестинцев на земле и уехали.

Associated Press

Представитель ЦАХАЛ заявил, что в ночь на 5 января были несколько случаев, когда палестинцы бросали «коктейли Молотова» в военных в Бейт-Риме, но конкретных примеров он не привел. Местные жители в разговоре с журналистами заявили, что никаких провокаций в отношении израильских солдат не было.

Associated Press добавляет, что на получасовом видео с камер наблюдения не видно, кто стрелял по палестинцам.

Мохаммед и Надер работают на фабрике в соседней палестинской деревне, где упаковывают готовые салаты, говорится в публикации. Сейчас они проходят лечение после полученных ранений.

Правозащитные организации ранее уже сообщали о случаях, когда израильские военные открывали огонь в тот момент, когда их жизни ничего не угрожало. В большинстве случае, как утверждает AP, жертвами становились палестинцы, но агентство также напоминает о том, что в декабре ЦАХАЛ застрелил трех израильских заложников в секторе Газа. Трое мужчин вышли к военным сами с белыми флагами, но солдаты приняли их за террористов и убили.

Представительница израильской правозащитной организации «Бецелем» Дрор Садот заявила, что если подобные случаи стрельбы и фиксируются на камеру и расследуются военными, они редко приводят к предъявлению реальных обвинений, а расследования длятся годами. Представитель израильской армии в ответ заявил, что каждое дело рассматривается в соответствии с его обстоятельствами.

Как солдаты ЦАХАЛ по ошибке убили заложников

ЦАХАЛ по ошибке застрелил трех израильских заложников в секторе Газа Они сами вышли к солдатам с белым флагом, но военные приняли их за террористов

Как солдаты ЦАХАЛ по ошибке убили заложников

ЦАХАЛ по ошибке застрелил трех израильских заложников в секторе Газа Они сами вышли к солдатам с белым флагом, но военные приняли их за террористов