Суд в Гааге рассматривает иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев Еврейское государство судят по конвенции ООН, принятой из-за холокоста. Эксперты называют дело беспрецедентным

Газа во время израильской атаки, 30 октября 2023 года Ali Jadallah / Anadolu / Getty Images

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) начал слушания по иску ЮАР против Израиля о геноциде палестинцев в секторе Газа. На окончательное решение по делу могут потребоваться годы, но при этом суд вправе в качестве временной меры потребовать прекращения военных действий в секторе Газа. Если это произойдет, а Израиль не подчинится, последствия для него могут варьироваться от репутационного ущерба и политического давления до санкций со стороны третьих стран и резолюций ООН. Юристы называют это дело беспрецедентным — впервые в истории еврейское государство судят в рамках конвенции, принятой после массового истребления евреев во время холокоста.

Иск против Израиля ЮАР подала в конце декабря 2023 года. Как утверждается в в 84-страничном документе, «действия и бездействие» Израиля в секторе Газа имеют «геноцидальный характер», поскольку они совершаются с конкретным намерением уничтожить в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы.

Израиль отвергает обвинения и настаивает, что ведет войну против ХАМАС в соответствии с международным правом. В заявлении израильского правительства говорится, что военные усилия направлены только против террористической организации ХАМАС и других группировок, сотрудничающих с ней.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу в ответ на подачу иска заявил, что Израиль демонстрирует в войне с ХАМАС «беспрецедентную моральность». «Нет, ЮАР, это не мы пришли совершать геноцид, это ХАМАС. И они убили бы всех нас, если бы могли. ЦАХАЛ, напротив, действует настолько морально, насколько это возможно», — заявлял премьер Израиля на заседании кабинета министров 31 декабря.

Президент Израиля Ицхак Герцог, в свою очередь, говорил, что нет ничего «более жестокого и нелепого», чем утверждения ЮАР. Он напомнил, что ХАМАС напрямую призывает к уничтожению Израиля — единственного национального государства еврейского народа.

С обвинениями ЮАР в отношении Израиля выразили несогласие и в США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби 3 января назвал их «необоснованными, контрпродуктивными и совершенно не имеющим под собой оснований». Затем примерно в тех же выражениях о сути обвинений высказался госсекретарь Энтони Блинкен.

В первый день слушаний ЮАР потребовала приостановить операцию в Газе. Израиль напомнил о преступлениях ХАМАС

Для рассмотрения дела коллегию Международного уголовного суда, состоящую из 15 судей, расширили до 17 человек. Каждая из двух стран назначила по одному дополнительному судье: Израиль — бывшего главу своего Верховного суда, 87-летнего Аарона Барака, который еще ребенком бежал из оккупированной нацистами Литвы, а ЮАР — бывшего заместителя председателя Конституционного суда Дикганга Мосенеке.

В четверг, 11 января, в Гааге прошел первый день слушаний, в ходе которого свои аргументы представила ЮАР. В числе запрошенных республикой временных мер ее представитель перечислил такие: приостановка военной операции Израиля в секторе Газа, прекращение выселения палестинцев из их домов и обеспечение им доступа к еде, воде, здравоохранению и базовой инфраструктуре, а также принятие «всех разумных действий» для предотвращения геноцида.

Спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайят в ответ заявил, что представители ЮАР полностью исказили реальность, проигнорировав тот факт, что террористы ХАМАС убивали мирных жителей только за то, что они были израильскими гражданами. «Сегодня мы стали свидетелями одного из величайших проявлений лицемерия в истории, усугубленного рядом ложных и необоснованных утверждений», — написал Хайят.

Второй день слушаний проходит в пятницу, 12 января. Израиль намерен утверждать в суде, что он действует в целях самообороны, целью военной операции являются боевики ХАМАС, а не палестинцы как таковые, и что его действия соответствуют международному праву.

Дело, вероятно, затянется на годы. Но потребовать прекратить войну суд может уже сейчас

Эксперты, опрошенные CNN, отмечают, что — это самое серьезное международно-правовое обвинение, которое может быть выдвинуто против государства. Дело по иску ЮАР они назвали беспрецедентным, отметив, что это первый случай, когда еврейское государство будут судить по , принятой в 1948 году с целью предупреждения в будущем действий, аналогичных истреблению евреев во время холокоста.

При этом не явиться в суд, отметили эксперты CNN, Израиль не мог — он также подписал конвенцию о геноциде. «Кроме того, геноцид — это серьезное обвинение, и государства обычно хотят доказать свою правоту», — пояснил телеканалу профессор международного права Тель-Авивского университета Элиав Либлих.

Рассуждая о том, почему иск подала именно ЮАР, он предположил, что это часть политики страны по противостоянию доминированию США на мировой арене. У самой ЮАР, напомнил эксперт, непростая история отношений с МУС — в частности ранее страна раскритиковала МУС на арест президента России Владимира Путина, а в 2015 году от ареста президента Судана Омара аль-Башира, находившегося на ее территории.

Исход этого дела, по мнению экспертов, находится в юридически неизведанной зоне. До сих пор Международный уголовный суд ни разу какое-либо государство виновным в геноциде. Чтобы доказать геноцид, как пишет CNN, могут потребоваться годы (при этом решение суда окончательно и не подлежит обжалованию). Однако суд вправе принять временные меры, о которых просит ЮАР — в частности, о запрете военных действий в Газе — и это, скорее всего, произойдет гораздо раньше.

По мнению американского юриста , выигравшего два иска в МУС в рамках конвенции о геноциде в деле Боснии и Герцеговины против Сербии и Черногории, у ЮАР есть все шансы добиться принятия временных мер. Он считает, что запрет на военные действия в Газе может быть вынесен уже в течение недели после первых слушаний.

Израиль может не подчиниться требованию суда. И это вряд ли приведет к серьезным последствиям для него

Как Израиль ответит в случае требования прекратить операцию в Газе — неизвестно. Профессор Тель-Авивского университета Элиав Либлих в беседе с CNN выразил сомнения, что страна в этом случае прекратит боевые действия и предположил, что с ее стороны последует критика легитимности судей — особенно учитывая, что некоторые из них происходят из , не признающих Израиль.

При этом определенные последствия в случае вынесения судом решения о запрете боевых действий в Газе теоретически могут наступить не только для Израиля, но и для его союзников — и в первую очередь эксперты выделяют среди них США. Как считает , если суд потребует прекратить боевые действия в секторе Газа, администрация Джо Байдена гипотетически может быть осуждена по одной из статей конвенции о геноциде, которая предполагает ответственность за соучастие.

Даже если Израиль проигнорирует решение суда, у других стран, подписавших конвенцию ООН, все равно останется обязанность подчиниться — и таким образом любая помощь Израилю формально будет рассматриваться как нарушение, отмечает британский юрист и эксперт по международному правосудию Дэниел Маховер.

В то же время гарантировать соблюдение собственных требований Международный суд не может, пишет CNN. Издание напоминает, что в марте 2022 года МУС в качестве обеспечительной меры потребовал от России немедленно прекратить военные действия в Украине. Война России с Украиной продолжается уже почти два года.

Фактические последствия, таким образом, могут варьироваться от репутационного ущерба и политического давления до санкций и других мер со стороны третьих государств — или резолюций в ООН. The Guardian отмечает, что Израиль может проигнорировать решение суда, если оно будет вынесено, но это усилит международное давление на него. Как добавляет Associated Press, Израиль в случае отказа может столкнуться с санкциями ООН — но США могут наложить на них вето.

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Война на Ближнем Востоке

Что будет с сектором Газа после войны? Израиль не хочет его оккупировать. Арабские страны не хотят за него отвечать. Администрации Махмуда Аббаса никто не верит (кроме, кажется, США)