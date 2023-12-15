Вы наверняка видели фотографии раздетых палестинцев под прицелом израильских солдат ЦАХАЛ утверждает, что таковы протоколы задержания. Госдеп США заявил, что снимки вызывают «глубокую тревогу»

В декабре в соцсетях стали распространяться фото и видео из сектора Газа, на которых запечатлены задержанные палестинские мужчины, раздетые до нижнего белья.

На одной из фотографий раздетые палестинцы стоят на коленях в окружении израильских военнослужащих у стены разбомбленного дома. На другой мужчины сидят в песчаном карьере, у многих из них завязаны глаза.

Армия обороны Израиля официально не публиковала эти кадры, однако «Би-би-си» верифицировала некоторые снимки и установила, что их сделали в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил журналистам, что палестинцы были задержаны в Джабалии и Шеджайе — районах в секторе Газа, которые израильские военные считают «центрами притяжения» ХАМАС.

Как пишет The Washington Post, эти кадры «вызвали крайне сильные эмоции» в соцсетях. Палестинцы обнаружили среди задержанных своих знакомых и родственников. Катарский телеканал «Аль-Джазира» уточняет, кого удалось узнать: это студент, управляющий магазином и житель многоквартирного дома.

17-летний Мухаммад Салим рассказал The Washington Post, что военные ЦАХАЛ задержали его в доме, который до этого подвергся обстрелу. После того, как жителей вывели на улицу, мужчин отделили от женщин. Затем от мужчин потребовали раздеться. Салим назвал этот приказ «унизительным». По его словам, ему и его родственникам завязали глаза и стянули руки пластиковыми стяжками; затем их допросили. Другие задержанные мужчины, как он утверждает, были «подвергнуты унижающему достоинство обращению»: израильские военные били их ногами и прикладами.

В числе задержанных, как пишут арабские СМИ, находился корреспондент арабской службы издания Al-Araby Al-Jadeed (также известно как The New Arab) Диаа Аль-Кахлут. Его арестовали вместе с братьями и родственниками. В издании осудили «унизительный арест» журналиста и призвали международное сообщество к солидарности.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что в США эти изображения вызвали «глубокую тревогу». Он добавил, что Белый дом намерен выяснить, что происходит на снимках.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Иззат Эль-Решик обвинил Израиль в совершении «ужасного преступления против невинных гражданских лиц». Он заявил, что в Бейт-Лахии палестинцев задержали в школе, которая использовалась в качестве убежища.

Израильские военные подтвердили задержание сотен палестинцев. Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил CNN, что на фотографиях изображены члены ХАМАС или подозреваемые в сотрудничестве с исламистским движением. Он пояснил, что задержанных палестинцев раздели, чтобы израильские военные могли убедиться, что на их телах нет взрывчатки. «Когда вас просят снять футболку, возможно, это неприятно, но это не конец света», — сказал телеканалу Sky News советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Марк Регев.

Представитель американского Института изучения войны Джон Спенсер подтверждает, что после задержания военные должны по протоколу немедленно обыскать арестованных, поскольку те часто имеют при себе взрывчатку — например, «пояса шахидов». По его словам, после обыска военнопленных отправляют в безопасные зоны.

Как заявили The Times of Israel израильские чиновники, военные, скорее всего, действуют по принципу «сначала задержать, а потом допросить». Один из них признал, что фото задержанных могут выглядеть «неудобными». «Мы бы хотели, чтобы все боевики ХАМАС носили униформу с четкой надписью на шлемах, потому что так их будет легче идентифицировать. Но когда они переодеваются в гражданскую одежду и сражаются в жилых районах, их очень трудно отыскать», — сказал CNN представитель израильского правительства Эйлон Леви.

Как утверждают в Армии обороны Израиля, многие задержанных, попавших на фото, позже отпустили. Спикер ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари на одном из брифингов подробно описал журналистам процедуру задержания, пояснив, что задержанных раздевают, чтобы убедиться в отсутствии взрывчатки. Он заверил, что военные примут меры, если выяснится, что процедура не была должным образом соблюдена. По словам Хагари, из более чем 200 задержанных только «десятки» были переданы израильской разведке для допроса.

Директор правозащитной организации Human Rights Watch по Израилю и Палестине Омар Шакир сказал The Washington Post, что до недавнего времени видео с массовыми задержаниями раздетых палестинцев были редкостью. Он считает, что если бы эти кадры показала израильская армия, сама эта публикация могла бы быть расценена как военное преступление — в соответствии с международным правом, которое запрещает оскорбление личного достоинства.

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