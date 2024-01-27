Великобритания и еще ряд стран вслед за США остановили финансирование Агентства ООН по делам палестинских беженцев

Великобритания, Канада, Австралия, Италия и Финляндия вслед за США приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) после обвинений в причастности его сотрудников к атаке ХАМАС на Израиль, сообщает «Би-би-си».

«Великобритания потрясена утверждениями о том, что сотрудники БАПОР были причастны к нападению на Израиль 7 октября, отвратительному террористическому акту, который правительство неоднократно осуждало», — говорится в заявлении департамента британского МИД. Финансирование приостановлено на то время, пока правительство рассматривает выдвинутые против БАПОР обвинения.

Канадский министр по делам международного развития Ахмед Хуссен написал, что страна «однозначно осуждает» нападение на Израиль, а он «глубоко обеспокоен» обвинениями, касающимися сотрудников БАПОР.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна «будет тесно сотрудничать с БАПОР в проведении расследований». За несколько дней до этого, как отмечает «Би-би-си», она пообещала выделить 21,5 миллиона долларов на поддержку населения, «пострадавшего от конфликтов», включая шесть миллионов долларов для БАПОР.

О приостановке финансирования Италией сообщил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, добавив, что союзники «недавно приняли такое же решение». В Евросоюзе, как пишет «Би-би-си», заявили, что оценят дальнейшие шаги «по результатам полного и всестороннего расследования».

Также к странам, остановившим финансирование, присоединилась Финляндия. «Причастность персонала [агентства] к террористическим атакам 7 октября в Израиле вызывает крайнюю тревогу», — написал министр внешней торговли и развития страны Вилле Тавио.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац приветствовал решения стран о приостановке финансирования. «Мы уже много лет предупреждаем: БАПОР увековечивает проблему беженцев, подрывает мир и служит гражданским подразделением ХАМАС в секторе Газа». Он заявил, что министерство будет работать над тем, чтобы прекратить деятельность БАПОР в секторе Газа.

ХАМАС призвал «не поддаваться шантажу». «Мы просим ООН и международные организации не поддаваться угрозам и шантажу со стороны Израиля», — заявили в пресс-службе движения.

Накануне о приостановке финансирования БАПОР объявил также Госдепартамент США — крупнейший спонсора агентства. Поводом для этого стали доказательства того, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к атаке ХАМАС, которые предоставил Израиль.

В этот же день БАПОР объявил о начале расследования в отношении нескольких сотрудников, подозреваемых в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Созданное в 1949 году Агентство ООН предоставляет медицинскую, образовательную и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии.

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