Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило о расследовании в отношении своих сотрудников, подозреваемых в причастности к нападению ХАМАС на Израиль

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) начало расследование в отношении нескольких своих сотрудников, которых подозревают в причастности к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на главу БАПОР Филиппа Лаззарини.

По словам Лаззарини, соответствующую информацию агентству передали власти Израиля. «Я принял решение немедленно расторгнуть контракты с указанными сотрудниками и начать расследование. Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе уголовной», — заявил глава агентства. Он не уточнил, сколько сотрудников попали под подозрение и в чем именно их обвиняют.

Глава БАПОР также подчеркнул, что агентство «самым решительным образом» осуждает нападение ХАМАС на Израиль и призывает к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками.

«Эти шокирующие обвинения прозвучали в момент, когда более двух миллионов человек в Газе зависят от жизненно необходимой помощи, которую агентство оказывает с начала войны. Любой, кто предает фундаментальные ценности ООН, также предает тех, кому мы служим в Газе, по всему региону и в других местах по всему миру», — заключили Лаззарини.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии агентству Reuters также подтвердил, что Антониу Гутерришу сообщили о выдвинутых обвинениях. «Генеральный секретарь в ужасе от этой новости», — добавил Дюжаррик.

Ранее Государственный департамент США объявил, что временно приостанавливает финансирование БАПОР в связи с подозрением, что 12 сотрудников агентства могут быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работы основано в 1949 году. Оно оказывает гуманитарную помощь палестинским беженцам в Сирии, Ливане, секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. США — один из крупнейших финансовых доноров этой организации.

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