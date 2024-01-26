Суд в Гааге потребовал от Израиля предотвратить геноцид палестинцев в секторе Газа. Но не стал призывать к прекращению огня
Международный суд ООН (International Court of Justice), рассматривающий иск ЮАР, поданный к Израилю, обязал еврейское государство немедленно принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газе, в котором его обвиняют истцы. Об этом сообщает CNN.
Постановление суда обязывает Израиль принять следующие меры:
- предотвратить любые действия, которые можно считать геноцидом;
- гарантировать, чтобы военные Армии обороны Израиля не совершали актов геноцида;
- предотвращать и наказывать любые публичные комментарии, которые могут быть расценены как подстрекательство к геноциду;
- обеспечить жителям Газы доступ к гуманитарной помощи.
Также глава Международного суда ООН Джоан Донохью отметила, что Израиль должен предотвратить уничтожение доказательств, которые могут быть использованы в деле о геноциде. В течение месяца после решения суда Израиль должен будет представить отчет о выполнении предписанных мер.
При этом суд не стал требовать в качестве обеспечительной меры прекращения огня в секторе Газа, на котором в числе прочего настаивала подавшая иск ЮАР.
Вместе с этим суд выразил «серьезную обеспокоенность» судьбой израильских заложников, которых удерживает ХАМАС, и призвал к их немедленному освобождению.
Решение суда о принятии немедленных мер для предотвращения геноцида и о гарантиях, что геноцид не совершат военные, поддержали 15 судей из 17. Решения о гуманитарной помощи и о наказании за подстрекательство к геноциду поддержали 16 судей против одного.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после решения суда заявил, что Израиль отвергает «гнусную попытку» отказать ему в праве на самооборону и продолжит борьбу с ХАМАС. По словам Нетаниягу, Израиль ведет войну против террористов, а не против палестинцев, и планирует продолжать делать все возможное, чтобы оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению.
Принятое в рамках этого заседания решение Международного суда считается промежуточным — пока речь идет только об обеспечительных мерах по делу. Для окончательного решения может потребоваться несколько лет, отмечали эксперты.
ЮАР подала иск в Международный суд ООН в конце декабря 2023 года и обвинила Израиль в том, что его «действия и бездействие» в секторе Газа имеют «геноцидальный характер» в отношении палестинцев.
Подавшая иск ЮАР требовала приостановить военную операцию Израиля в секторе Газа, прекратить выселять палестинцев из их домов, а также принять «все разумные действия» для предотвращения геноцида. Израиль отвергал обвинения и настаивал, что ведет войну против ХАМАС в соответствии с международным правом.
Заседания по иску, на которых обе стороны излагали свои позиции, прошли на неделе с 8 по 14 января. До сих пор Международный суд ООН ни разу не признавал какое-либо конкретное государство ответственным за геноцид.