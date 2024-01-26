Суд в Гааге потребовал от Израиля предотвратить геноцид палестинцев в секторе Газа. Но не стал призывать к прекращению огня

Международный суд ООН (International Court of Justice), рассматривающий иск ЮАР, поданный к Израилю, обязал еврейское государство немедленно принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газе, в котором его обвиняют истцы. Об этом сообщает CNN.

Постановление суда обязывает Израиль принять следующие меры:

предотвратить любые действия, которые можно считать геноцидом;

гарантировать, чтобы военные Армии обороны Израиля не совершали актов геноцида;

предотвращать и наказывать любые публичные комментарии, которые могут быть расценены как подстрекательство к геноциду;

обеспечить жителям Газы доступ к гуманитарной помощи.

Также глава Международного суда ООН Джоан Донохью отметила, что Израиль должен предотвратить уничтожение доказательств, которые могут быть использованы в деле о геноциде. В течение месяца после решения суда Израиль должен будет представить отчет о выполнении предписанных мер.

При этом суд не стал требовать в качестве обеспечительной меры прекращения огня в секторе Газа, на котором в числе прочего настаивала подавшая иск ЮАР.

Вместе с этим суд выразил «серьезную обеспокоенность» судьбой израильских заложников, которых удерживает ХАМАС, и призвал к их немедленному освобождению.

Решение суда о принятии немедленных мер для предотвращения геноцида и о гарантиях, что геноцид не совершат военные, поддержали 15 из 17. Решения о гуманитарной помощи и о наказании за подстрекательство к геноциду поддержали 16 судей против одного.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после решения суда заявил, что Израиль отвергает «гнусную попытку» отказать ему в праве на самооборону и продолжит борьбу с ХАМАС. По словам Нетаниягу, Израиль ведет войну против террористов, а не против палестинцев, и планирует продолжать делать все возможное, чтобы оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению.

Принятое в рамках этого заседания решение Международного суда считается промежуточным — пока речь идет только об обеспечительных мерах по делу. Для окончательного решения может потребоваться несколько лет, отмечали эксперты.

ЮАР подала иск в Международный суд ООН в конце декабря 2023 года и обвинила Израиль в том, что его «действия и бездействие» в секторе Газа имеют «геноцидальный характер» в отношении палестинцев.

Подавшая иск ЮАР требовала приостановить военную операцию Израиля в секторе Газа, прекратить выселять палестинцев из их домов, а также принять «все разумные действия» для предотвращения геноцида. Израиль отвергал обвинения и настаивал, что ведет войну против ХАМАС в соответствии с международным правом.

Заседания по иску, на которых обе стороны излагали свои позиции, прошли на неделе с 8 по 14 января. До сих пор Международный суд ООН ни разу не признавал какое-либо конкретное государство ответственным за геноцид.

Что это за судебный процесс

Суд в Гааге рассматривает иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев Еврейское государство судят по конвенции ООН, принятой из-за холокоста. Эксперты называют дело беспрецедентным

Что это за судебный процесс

Суд в Гааге рассматривает иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев Еврейское государство судят по конвенции ООН, принятой из-за холокоста. Эксперты называют дело беспрецедентным