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Теперь можно сказать почти наверняка: на выборах в США снова сойдутся Байден и Трамп Ультракороткие итоги «супервторника» — дня, когда праймериз прошли в полутора десятках штатов
Источник: Meduza
- Дональд Трамп выиграл праймериз в 14 из 15 штатов — только в Вермонте его обошла Никки Хейли. С учетом новых результатов у Трампа 1040 голосов делегатов при необходимых для выдвижения 1215, у Хейли — 86, ее шансы на итоговое выдвижение исключительно теоретические.
- Самую низкую поддержку Трамп получил в студенческих кампусах и в богатых пригородах крупных городов. Многие сторонники республиканцев с высоким уровнем образования заявляют, что не будут голосовать за Трампа на выборах.
- Джо Байден выиграл во всех 15 штатах, но не смог победить на кокусах в Американском Самоа. У него уже есть 1572 голоса делегатов при необходимых 1968 и отсутствии реальных соперников.
- Байден столкнулся с протестной кампанией части сторонников Демократической партии, которые критикуют его за оказание военной помощи Израилю в секторе Газа. В Миннесоте 19% проголосовавших, а в Северной Каролине почти 13% выбрали в бюллетене графу «неопределившийся».
- В победной речи после праймериз Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории», а Байден Трампа — «угрозой американской демократии».
- Байден и Трамп могут стать соперниками на вторых выборах подряд. В последний раз такое происходило в 1956 году, тогда действующий президент Дуайт Эйзенхауэр повторно выиграл у Эдлая Стивенсона.
Фото на обложке: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / Scanpix / LETA