Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 47 беспилотников в четырех российских регионах

В ночь на 9 марта российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 47 беспилотников в четырех регионах России, отчиталось Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».

Как сообщает министерство, российские военные сбили украинские беспилотники над территориями Белгородской (один дрон), Курской (два беспилотника), Волгоградской (три дрона) и Ростовской (41 беспилотник) областей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в результате массированной атаки беспилотников на Таганрог ранения получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Что это за последствия он не уточнил. По словам Голубева, российские ПВО также сбили несколько беспилотников на подлете к городу Морозовску в 230 километрах от Ростова-на-Дону.

Телеграм-канал Baza пишет, что в Ростовской области украинские беспилотники пытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева.

В Курске обломки сбитого беспилотника упали на крышу одной из городских поликлиник, повредив 22 квадратных метра кровли, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет.

Власти Белгородской и Волгоградской области на момент публикации этой новости последствия атаки дронов не комментировали.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные регионы РФ ежедневно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам.