«Украинская правда»: бывший главком ВСУ Валерий Залужный уволен с военной службы. Он станет послом Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и бывший глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья, утверждает «Украинская правда» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По данным издания, Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии, признавшей, что они непригодны к военной службе. Генералов сняли с воинского учета.

Украинское издание «Зеркало недели» первым сообщило, что, по данным источников, Залужный был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе.

По данным собеседников «Зеркала недели», в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Издание отметило, что какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Рустем Умеров генералу не предложил, как не предложил ее ранее и президент Владимир Зеленский.

«В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом», — пишет издание. Подписал ли Умеров рапорт Залужного, неизвестно.

Как отмечает «Украинская правда», в Украине действующий генерал не может работать дипломатом. Кроме того, по закону, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра, без назначения на ту или иную должность военнослужащему прекращают выплачивать денежное обеспечение, он получает только оклад по воинскому званию. Для Залужного, который имеет высшее воинское звание, эта сумма составляет 1762 гривны в месяц (около 4200 рублей).

Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины в начале февраля. Валерий Залужный, командовавший ВСУ с 2021 года и считавшийся по опросам самым популярным военным в Украине, был отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.

Перед отставкой Залужного украинские и западные СМИ несколько месяцев сообщали о конфликте Зеленского и Залужного, который произошел на фоне неудачного украинского контрнаступления на фронте.

МИД Украины сообщил 7 марта, что кандидатуру Залужного согласовали на пост посла Украины в Великобритании.