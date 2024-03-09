Минобороны РФ утверждает, что уничтожило украинский ракетный комплекс С-300. Но на кадрах видео с последствиями, возможно, показана система Patriot

Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга 9 марта, что российскими войсками «уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск» в Донецкой области.

Российская сторона опубликовала видео, на котором, как утверждается, показаны кадры уничтожения пусковой установки ЗРС С-300 в районе Покровска. «В результате точного удара ОТРК „Искандер“ позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена», — заявили в Минобороны РФ.

Российские военные блогеры, а также РИА Новости опубликовали видео, на котором, как утверждается, показаны «последствия удара по дивизиону С-300 ВСУ западнее города Покровск в Донбассе». Место удара находится примерно в 50 километрах от линии фронта. В описании к видео сказано, что в результате российского удара поражены три пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет, два автомобиля сопровождения ВСУ.

При этом, как показал анализ видеозаписей, проведенный «Медузой», на кадрах с последствиями удара видно кабину как минимум одного грузовика MAN. Такие грузовики входили в состав батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, которую Украине передала Германия.

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