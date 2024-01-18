Министерство юстиции РФ включило четыре украинских организации в перечень организаций, которые или сотрудничали с теми, кого осудил Нюрнбергский трибунал, или отрицают преступления нацизма. О создании «перечня нацистских организаций» первым сообщил ТАСС.

Список, появившийся на сайте Минюста 18 января, официально называется как «Перечень организаций, указанных в частях и статьи 6 федерального закона „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов“, а также атрибутики и символики этих организаций».

В перечне упоминаются четыре организации, их всех включили в список 17 января:

Украинская народно-революционная армия (УНРА),

Украинская повстанческая армия (УПА),

Украинская народная самооборона (УНС),

Организация украинских националистов (ОУН).

В перечне также упоминаются лозунги этих организаций, в том числе приветствие «Слава Украине» и ответ «Героям слава». Кроме того, в документе упоминается атрибутика организаций, например, Тризуб князя Владимира, изображенный на гербе современной Украины.

В законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» пункт об особом перечне организаций появился в ноябре 2014 года, а правительство РФ утвердило порядок ведения реестра в июне 2015 года.

Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов и Украинская народная самооборона объявлены в России «экстремистскими» организациями и запрещены в РФ.

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