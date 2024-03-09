В Москве дали 10 суток административного ареста студенту МГУ, назвавшему свой Wi-Fi в общежитии «Slava Ukraine!»
Никулинский районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста 22-летнему студенту МГУ Олегу Тарасову, который установил в качестве названия сети Wi-Fi лозунг «Slava Ukraine!». Постановление об аресте опубликовано в базе московских судов. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Суд вынес решение 7 марта. Тарасова признали виновным в публичном демонстрировании экстремистской символики (статья 20.3 КоАП РФ). Лозунг «Слава Украине!» входит в недавно созданный реестр «фашистских организаций» и их атрибутики. Роутер конфисковали как орудие совершения правонарушения.
Сотрудники центра «Э» составили на студента протокол 6 марта, когда обнаружили Wi-Fi с таким названием в общежитии ДСЛ (Доме студента на Ломоносовском проспекте, возле главного корпуса МГУ).
В комнате студента провели осмотр. Полицейские установили, что в октябре 2023 года Тарасов купил новый роутер и при подключении создал сеть с названием «Slava Ukraine!». В суде студент признал, что сам настраивал сеть. По мнению полиции, Тарасов поставил такое название «с целью пропаганды лозунга украинских националистов».