Из МГУ отчислили студента, назвавшего свой Wi-Fi в общежитии «Slava Ukraine!»

Этическая комиссия факультета государственного управления Московского государственного университета решила отчислить 22-летнего Олега Тарасова после того, как выяснилось, что он в студенческом общежитии установил в качестве названия сети Wi-Fi лозунг «Slava Ukraine!». Первым об этом сообщил телеграм-канал об МГУ «Первый университетский», сославшийся на источник.

В паблике общежития ДСЛ (Дом студента на Ломоносовском проспекте, возле главного корпуса МГУ) в ночь на 31 марта появилось сообщение Олега Тарасова о продаже микроволновой печи «в связи с отчислением». Внимание на это обратил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Никулинский суд Москвы в начале марта назначил Тарасову 10 суток административного ареста, признав его виновным в публичном демонстрировании экстремистской символики (статья 20.3 КоАП РФ).

Протокол составили из-за того, что в октябре 2023 года Тарасов купил новый роутер и при подключении создал сеть с названием «Slava Ukraine!». Лозунг «Слава Украине!» входит в реестр «фашистских организаций» и их атрибутики.