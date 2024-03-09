CNN рассказал, что США с 2022 года разрабатывали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие в Украине В Вашингтоне опасались, что Путин пойдет на это после потери Херсона

Пуск ракеты «Искандер-К» во время военных учений в России. 19 февраля 2022 года. Скриншот из видео Минобороны РФ Пресс-служба Минобороны РФ / AP / Scanpix / LETA

Журналист телеканала CNN Джим Шутто рассказал в своей книге «The Return of Great Powers», которая выходит 12 марта, что власти США в 2022 году начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. Об этом журналисту рассказали два высокопоставленных американских чиновника. По их словам, Белый дом особенно беспокоило, что Россия может применить .

О том, что США обеспокоены, что Россия потенциально использует тактическое ядерное оружие против Украины, CNN сообщал еще в октябре 2022 года. Об этом же писали и другие издания, например, The New York Times, которая в ноябре 2022 года сообщила, что российские генералы обсуждали варианты применения ядерного оружия в Украине. В своей книге Шутто приводит подробности того, как США готовились к этому.

Администрация Джо Байдена получила разведданные, что Россия может применить ядерное оружие, и начала планировать, как сделать так, «чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это немыслимое событие действительно произойдет», сказал один из источников.

С конца лета по осень 2022 года Совет национальной безопасности провел несколько совещаний, чтобы разработать план действий на случай, если Россия даст указание атаковать Украину ядерным оружием или нанесет такой удар, чтобы понять, как США будут реагировать, упреждать или сдерживать ядерный удар, добавил другой источник.

В администрации Байдена опасались, что Россия может нанести ядерный удар по Украине на фоне потери Херсона. Город был одним из самых больших завоеваний армии РФ с начала вторжения — это был единственный украинский областной центр, который удалось занять российским войскам. Однако в ноябре 2022 года российские военные были вынуждены отступить из Херсона и с правого берега Днепра.

В Вашингтоне опасались, что эта ситуация может стать «потенциальным спусковым крючком», поскольку Путин считал оккупированные, а затем оставленные войсками РФ территории Херсонской области своими. По одной из оценок, Россия могла рассматривать применение тактического ядерного оружия как средство сдерживания против дальнейших потерь оккупированных РФ украинских территорий, а также против любого потенциального нападения на саму Россию.

Примерно в то же время российская пропаганда распространяла историю об «украинской грязной бомбе», которая, по мнению официальных лиц США, могла быть прикрытием для российской ядерной атаки.

В октябре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу сделал серию звонков представителям оборонных ведомств в США, Великобритании, Франции и Турции, сообщив им, что Кремль «обеспокоен возможными провокациями Киева с использованием грязной бомбы». В США отвергли эти российские заявления, но опасались мотивации, которая стоит за этим.

«Российские публичные сообщения о возможности применения Украиной „грязной бомбы“ были совершенно неожиданными, и мы увидели, что они не имеют под собой реальной основы», — рассказал Шутто один из высокопоставленных представителей администрации президента США. По его словам, особенно тревожным было то, что российские власти могли использовать эти заявления «либо как предлог для того, чтобы сделать что-то безумное, либо как прикрытие для чего-то, что они сами хотели сделать».

В конце 2022 года западные разведывательные службы получили информацию о том, что власти России обсуждают ядерный удар. При этом у США не было разведданных, указывающих на то, что Россия пытается мобилизовать свои ядерные силы. Американские чиновники не знали, перемещает ли Россия тактическое ядерное оружие, которое в отличие от стратегического (способного уничтожать целые города) достаточно мало и его можно незаметно разместить среди вооружения, уже развернутого в Украине.

Американские власти передали России предупреждения о последствиях такого удара, а также начали тесно сотрудничать со своими союзниками, разрабатывая совместные планы действий. Кроме того, США попытались заручиться помощью Китая и Индии, чтобы отговорить Россию от ядерного удара. И, как говорят американские чиновники, все это помогло предотвратить кризис.

Журналист CNN Джим Шутто отметил, что после критической ситуации в конце 2022 года он спрашивал у американских и европейских чиновников, выявили ли они какие-либо новые угрозы применения ядерного оружия. Шутто указывает, что «опасность снизилась, поскольку война на востоке вступила в период относительного застоя», но США и их союзники продолжают следить за ситуацией.

«С тех пор мы стали меньше беспокоиться о неминуемой перспективе, но это не то, что никогда не выходит у нас из головы. Мы продолжаем уточнять планы, и… не исключено, что мы могли бы столкнуться, по крайней мере, с растущим риском повторения этого в ближайшие месяцы», — сказал один из источников CNN.