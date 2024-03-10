Суд в Москве заочно арестовал украинку, облившую свекольным соком посла РФ в Польше

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинку Ирину Земляну, облившую свекольным соком посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая 2022 года. Об этом сообщает «Медиазона».

Против Земляны возбуждено уголовное дело о нападении на человека, пользующегося международной защитой, в целях провокации войны (часть 2 статьи 360 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Решение о заочном аресте суд принял 4 марта. По информации «Медиазоны», Земляна находится в розыске с ноября 2023 года. В феврале ее также добавили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Как отмечает издание, ни в карточке розыске, ни в записи Росфинмониторинга, ни в суде не указано отчество Земляны. Фотография для карточки взята с акции в Варшаве — лицо женщины облито свекольны соком.

9 мая 2022 года посла России в Польше Сергея Андреева облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве. Позже стало известно, что это был свекольный сок. На посла напали во время памятного мероприятия по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, когда он собирался возложить венок на кладбище. Вокруг Андреева собрались люди, которые кричали в его адрес «Фашисты!».

Ирина Земляна рассказывала, что после акции была вынуждена покинуть Варшаву из-за «угроз со стороны россиян».