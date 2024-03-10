Российские войска атаковали Украину беспилотниками. В ВСУ сообщили, что сбили 35 из 39 дронов

В ночь на 10 марта российские войска запустили по Украине 39 беспилотников типа «Шахед», сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным ВСУ, силы ПВО сбили 35 дронов в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

В сообщении также говорится, что российская армия выпустила четыре зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковской и Донецкой областям. Другие подробности Воздушные силы ВСУ не приводят.

Командование Сил обороны юга Украины сообщило, что отражение атаки беспилотников продолжалось 4,5 часа. 11 дронов уничтожено в Одесской области, шесть — в Николаевской, два — в Херсонской и один — в Днепропетровской.

В Одесской области один из дронов попал по промышленному объекту. Здание получило повреждения, там произошел пожар. Пострадавших нет, добавили в ВСУ. В Николаевской область дрон-камикадзе повредил линию электропередач.