«Мы в любой момент были готовы отступить, поскольку понимали, что конец близок» Журналисты AP поговорили с украинскими военными о том, как развивалась битва за Авдеевку

Украинские военнослужащие на БМП в окрестностях Авдеевки. 17 февраля 2024 года Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В середине февраля российские войска захватили Авдеевку — город в Донецкой области, выполнявший роль важного укрепрайона ВСУ. С осени 2023 года за него шли ожесточенные бои. Журналисты агентства Associated Press поговорили с десятью украинскими военными, защищавшими город, о том, как развивалось российское наступление, завершившееся спешным отходом ВСУ.

Олег, военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады, рассказал, что еще в середине октября на позиции ВСУ наступали плохо обученные пехотинцы, которые были «легкой мишенью». По словам Олега, тогда украинским военным хватало оружия и боеприпасов для отражения этих атак.

Среди наступавших было много новобранцев, которые оказались под Авдеевкой примерно через месяц после поступления на службу. «Они не знали, куда идут. Когда их спрашивали, в чем заключалась их миссия, они обычно отвечали, что должны были укрыться в подвале и ждать дополнительных сил», — заявил Олег.

Однако к концу ноября ситуация стала меняться: россияне начали активнее наносить авиаудары по позициям ВСУ и применять беспилотники. В то же время у защитников Авдеевки начали заканчиваться боеприпасы, а ответные удары им приходилось наносить с помощью того, что оставалось в их распоряжении.

«Когда у вас разные типы снарядов, вам приходится рассчитывать, куда они полетят, куда попадут. Это своего рода хаос. И чем дольше это продолжалось, тем больше мы получали этой мешанины из снарядов для всех видов вооружения», — сказал Олег. Он добавил, что в ответ на один выстрел с украинской стороны россияне выпускали восемь-девять снарядов.

Как пишет AP, позднее сотни украинских солдат на фоне постоянных российских атак были вынуждены отойти на Авдеевский коксохимический завод — главный опорный пункт ВСУ в этом районе. При этом украинские солдаты уже тогда думали об отступлении, поскольку у них не хватало боеприпасов, ротация военнослужащих не проводилась, а подкрепления не поступали.

В начале 2024 года российские войска начали системно наносить авиаудары по заводу. По словам Олега, однажды он насчитал больше 70 ударов за день. Командир роты отдельной президентской бригады Александр рассказал журналистам, что постоянные бомбежки оказывали очень сильное психологическое воздействие на солдат.

«Все привыкли к артиллерии, но авиабомбы — это что-то новое, мы к ним не привыкли. Их разрушительная сила во много раз больше. Влияние на психику также сильнее», — добавил Александр.

Отдельные трудности для ВСУ создавали бойцы российских спецподразделений, которые использовали подземные ходы для неожиданных нападений. Как пишет AP, во время одной из таких вылазок россиянам даже удалось захватить в плен украинского командира.

Кроме того, российские войска не прекращали лобовые атаки на завод. «Они просто продолжали бросаться на коксохимический завод, оставляя там груды трупов. Горы тел и горы разбитой техники. И каждый раз они шли по одному и тому же маршруту, мы били их и били, и в конечном итоге удерживали свои позиции», — рассказал военнослужащий президентской бригады Максим.

«Их постоянные атаки истощили нас», — сказал Олег, добавив, что украинские военные все чаще говорили о необходимости отступления.

Как пишет AP, после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного офицеры, руководившие обороной Авдеевки, собрались в командном пункте в нескольких километрах от коксохимического завода. Между ними состоялся напряженный разговор, после которого пропал командир одного из батальонов. По данным AP, после встречи в командном пункте офицер вместе с двумя солдатами уехал на машине. Позднее тело одного из бойцов нашли с огнестрельными ранениями. Командира и второго солдата так и не обнаружили. Журналисты не называют их имена в целях безопасности.

Вскоре после этого начался вывод войск ВСУ из Авдеевки. Как рассказал военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Виктор Биляк, приказ об отступлении он получил 15 февраля. Тогда с позиций должна была уйти уже четвертая группа солдат. При этом первые две группы попадали в засады, а одна из них даже была вынуждена вернуться. Биляк и его сослуживцы ушли с позиций, разделившись на совсем небольшие группы, чтобы пройти ночью незамеченными.

На следующий день приказ об отступлении получила 3-я отдельная штурмовая бригада. Военнослужащие этой бригады ранее рассказывали изданию The Washington Post, что уходить им приходилось под огнем противника. Так, военный с позывным «Майор» рассказал, что во время отхода колонна, которая двигалась перед ним, попала под артиллерийский огонь. «Прямо на наших глазах ее уничтожила артиллерия», — говорил он.

Военнослужащий с позывным «Кавказ», отряд которого был вынужден задержаться, чтобы дать возможность уйти из города заблудившимся сослуживцам, подчеркнул, что приказ об отступлении следовало отдать раньше. «Даже на пять часов раньше — было бы совсем иначе», — сказал он.

«Было бы лучше, если бы это [отступление] произошло раньше. Мы в любой момент были готовы бросить все и отступить, поскольку понимали, что конец близок. Но когда это произошло, мы знали, что уже слишком поздно», — сказал Биляк журналистам AP.

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