The New York Times: Украина сможет начать использовать истребители F-16 летом 2024 года, но их будет немного

К лету 2024 года 12 украинских летчиков будут готовы к полетам на истребителях F-16, однако страны Запада к тому моменту передадут Киеву лишь шесть из примерно 45 обещанных самолетов, сообщает газета The New York Times.

Первые истребители передаст Дания: сперва шесть, а еще 13 — к концу 2024-го и в 2025 году. Когда самолеты передадут Украине другие союзники, неясно. Как пишет газета, неопределенность со сроками поставок истребителей связана со скоростью обучения украинских летчиков и технического персонала (для каждого самолета нужно от восьми до 14 человек персонала).

Несмотря на то, что по обычным меркам обучение проходило «молниеносно», все же на это потребовалось больше времени, чем рассчитывали Украина и ее союзники, отмечает NYT. Издание объясняет это тем, что украинским летчикам, обученных тактике на советских самолетах, приходилось осваивать английский язык и западные техники пилотажа. В результате летчики, приступившие к обучению летом 2023 года, были готовы к полетам только в январе 2024-го. Следующая группа из восьми летчиков должна приступить к обучению в Дании в конце лета.

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