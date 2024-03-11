Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа США перестанут давать деньги Украине и «война закончится»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному телеканалу M1 заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США «не даст ни цента» военной помощи Украине.

По словам Орбана, прекращение военной помощи поможет остановить войну. «Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет окончена», — заявил Орбан.

Администрация президента-демократа Джо Байдена, как и руководство ЕС и крупнейших стран — членов Евросоюза являются «провоенными», сказал он, добавив: «Дональд Трамп выступает за мир, Венгрия выступает за мир. В этом основное различие».

Орбан подчеркнул, что хотя Трамп еще и не выиграл выборы, его соратники по Республиканской партии в конгрессе уже мешают демократам финансировать войну.

Виктор Орбан вечером 8 марта встречался с Дональдом Трампом в его поместье во Флориде. После встречи Орбан написал в соцсети X (бывший Twitter): «Нам нужны в мире лидеры, которых уважают и которые способны добиваться мира. И он (Трамп) — как раз один из таких людей. Возвращайтесь и верните нам мир, господин президент». Трамп, в свою очередь, опубликовал пост в своей соцсети Truth, в котором назвал Орбана «выдающимся лидером».

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