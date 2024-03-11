В Украине заочно осудили 15 российских военных, которые в марте 2022 года почти месяц удерживали больше 360 жителей села Ягодное в подвале школы

Районный суд в Черниговской области заочно приговорил к 12 годам лишения свободы 15 российских военнослужащих по делу о нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц, сообщает офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, российские военные во время оккупации села Ягодное насильно удерживали местных жителей в подвале школы с 3 по 31 марта 2022 года. В помещении площадью 197 квадратных метров находились 368 человек, включая 69 детей. Самому младшему пленнику было полтора месяца, а самому старшему — 93 года.

В прокуратуре считают, что россияне использовали местных жителей в качестве «живого щита» для своего командного пункта. «Из-за бесчеловечных условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи в „подвале смерти“ умерли десять гражданских лиц», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее один из жителей села рассказал «Би-би-си», что возможности сразу вынести тела умерших на улицу не было, поэтому они оставались в подвале на протяжении нескольких часов, а иногда — нескольких дней.

О деле против российских военных стало известно в июле 2022 года. Как уточняет «Громадське», солдатами командовал человек с позывным «Клен» (настоящее имя — Семен Соловов). Следствие считает, что именно он отдал приказ удерживать мирных жителей в подвале школы. В конце февраля 2024 года ему заочно сообщили о в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов войны. Его дело суд рассмотрит отдельно.

Фотографии из Ягодного

Прошел год с освобождения села Ягодное, где российские войска почти месяц держали сотни мирных жителей в школьном подвале. Зеленский пожелал Путину провести так «остаток жизни» Четыреста четвертый день войны. Фотографии

Фотографии из Ягодного

Прошел год с освобождения села Ягодное, где российские войска почти месяц держали сотни мирных жителей в школьном подвале. Зеленский пожелал Путину провести так «остаток жизни» Четыреста четвертый день войны. Фотографии