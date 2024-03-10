Папу римского в который раз критикуют за слова о российско-украинской войне. Проигрывающей стороне нужно иметь смелость поднять белый флаг, сказал он теперь

Что сказал папа римский

Папа римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI, отвечая на вопрос о войне в Украине, заявил, что тому, кто проигрывает, надо «иметь смелость вести переговоры». Интервью было записано в феврале, его фрагмент опубликовали 9 марта.

Журналист спросил Франциска: «В Украине есть те, кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это даст легитимность обладающему большей силой. Что вы думаете об этом?» В ответ папа римский заявил, что, по его мнению, сильнее тот, кто «думает о людях».

Это одна из интерпретаций. Но я считаю, сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных сил. Слово «переговоры» — это смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но каким числом смертей это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много желающих выступить в роли посредников. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась

Папа Франциск в новом интервью: «Украина должна меть смелость поднять белый флаг и вести переговоры»

Прямого упоминания Украины в этом контексте он, однако, избежал,

Слова папы римского вскоре уточнил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. Он отметил, что Франциск использовал термин «белый флаг» с подачи журналиста, задававшего вопрос, а также не имел в виду, что Украине нужно сдаться России. «Папа использовал образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить этим прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров», — заявил Бруни.

Представитель Ватикана напомнил, что, говоря о палестино-израильском конфликте, понтифик «четко заявил, что переговоры — это ни в коем случае не капитуляция».

Что ответили понтифику

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Ватикан «не повторять исторических ошибок» и последовательно поддерживать Украину.

«Сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это „переговорами“. Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта . Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь. Наш флаг сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги», — заявил украинский министр.

Глава Святослав Шевчук во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке сказал, что Украина «изранена, но не покорена», вероятно реагируя именно на слова папы римского.

«Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия — послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах!» — добавил Шевчук. Всех, кто «со скептицизмом смотрит на способность Украины выстоять» в войне с Россией, предстоятель УГКЦ призвал «идти к исповеди».

На интервью Франциска отреагировали и европейские политики.

«Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться смелости и вывести свою армию из Украины? Мир наступит немедленно, без необходимости переговоров», — написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X (бывший твиттер).

По мнению президента Латвии Эдгара Ринкевича, «перед злом нельзя капитулировать»:

«Мое воскресное утреннее заявление — нельзя капитулировать перед злом, нужно бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало».

Раскритиковали слова папы римского немецкие политики, отмечает Deutsche Welle.

Папа римский Франциск не в первый раз подвергается критике за свои высказывания о войне в Украине. Причем недовольство выражали обе стороны конфликта.

В ноябре 2022 года понтифик назвал «самыми жестокими» участниками войны чеченцев и бурятов. На это высказывание отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, слова папы римского «уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня».

В августе следующего года Франциск выступил по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге. Он назвал российскую молодежь «наследниками великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности». По его мнению, россияне — «наследники великой матушки-России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понтифик «знает российскую историю, и это очень хорошо». В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что папа римский «стал инструментом российской пропаганды» и «поощряет человеконенавистническую идеологию Путина».

Позже понтифик объяснил свои слова, пояснив, что хотел напомнить молодым россиянам о великом культурном наследии.

В Киеве Франциска также критиковали за слова о гибели . Выступая с обращением по случаю полугода войны в Украине, папа римский выразил надежду на скорейшее ее завершение, а также подчеркнул, что за войну расплачиваются невинные люди. Он упомянул в том числе Дугину, заявив, что думает «о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве».

Стоит отметить, что в мае 2023 года папа Франциск говорил, что Ватикан «вовлечен в секретную мирную миссию» в Украине, этот факт подтвердили и в Москве. Но развития она, очевидно, не получила.

Как папа римский пытается остановить войну между Россией и Украиной, слушайте в подкасте «Что случилось».

Все эпизоды Как папа римский пытается остановить войну между Россией и Украиной — и достиг ли он хоть каких-то успехов, переговариваясь с Киевом, Москвой и Вашингтоном 00:00 34:18

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