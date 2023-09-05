«Я не думал об империализме, я говорил о культуре». Папа римский объяснил свои слова о наследниках империи и «великой матушке-России»

Папа римский Франциск заявил, что его комментарии о «великой России», которые раскритиковали в Украине, были, возможно, некорректно сформулированы. Он пояснил, что хотел напомнить молодым россиянам о великом культурном наследии. Его слова приводит Vatican News.

25 августа Франциск выступил по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге. Он назвал российскую молодежь «наследниками великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности». По его мнению, россияне — «наследники великой матушки-России».

4 сентября, возвращаясь из поездки в Монголию, папа римский объяснил журналистам свои слова. Он заявил, что всегда говорит о необходимости хранить и принимать «свое наследие». По словам Франциска, «российское наследие прекрасно», в пример он привел музыку и литературу, в том числе Федора Достоевского.

Вероятно, это не было удачно, но, говоря о великой России, я говорил не столько в географическом, сколько в культурном смысле. Я вспомнил то, чему нас учили в школе: Петр I, Екатерина II. <…> Российская культура — это культура великой красоты и глубины, и ее нельзя отменять из-за политических проблем. В России были мрачные времена, но наследие всегда оставалось нетронутым. <…> Я не думал об империализме, когда это говорил. Я говорил о культуре, а передача культуры никогда не может быть имперской, никогда: это всегда означает вести диалог, и я говорил об этом.

Слова папы римского о «великой России» одобрили в Кремле и раскритиковали в Киеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понтифик «знает российскую историю, и это очень хорошо», добавив, что наследие России «не ограничивается только Петром и Екатериной».

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова Франциска «империалистической пропагандой». По его словам, именно этим Кремль оправдывает убийства украинцев, а также уничтожение украинских городов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что папа римский «стал инструментом российской пропаганды» и «поощряет человеконенавистническую идеологию Путина». Он также назвал высказывания Франциска «разрушительными для современного гуманизма».

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