Путин в третий раз с начала войны сменил замминистра обороны по тыловому обеспечению. Должность получил генерал-лейтенант Андрей Булыга

Заместителем министра обороны, ответственным за материально-техническое обеспечение войск, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. О соответствующем президентском указе сообщило Минобороны России.

Ранее Булыга курировал материально-техническое обеспечение в Западном военном округе, также в статусе заместителя командующего.

Андрей Булыга Газета Западного военного округа «На страже Родины»

Генерал-полковник Алексей Кузьменков, занимавший пост замминистра обороны до последнего времени, вернулся на должность замглавы Росгвардии.

С начала войны это уже третья замена замминистра обороны по материально-техническому обеспечению. Дмитрий Булгаков, занимавший эту должность 14 лет, был отправлен «на другую работу» в сентябре 2022 года. Его преемником стал Михаил Мизинцев — он проработал заместителем министра менее восьми месяцев и в апреле 2023 года был заменен на Алексея Кузьменкова.