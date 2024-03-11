CNN: Россия производит в три раза больше снарядов, чем Запад для Украины

Россия производит примерно в три раза больше снарядов, чем Европа и США для Украины вместе взятые. Такие оценки приводит телеканал CNN.

Согласно данным разведки стран НАТО, в России ежемесячно производится 250 тысяч снарядов — то есть около трех миллионов в год. В свою очередь, Запад, рассказал CNN высокопоставленный сотрудник одной из европейских разведок, вместе могут произвести для Украины лишь 1,2 миллиона снарядов ежегодно.

При этом на поле боя, по оценкам НАТО, Россия тратит в пять раз больше снарядов, чем Украина — десять тысяч против двух тысяч в день.

Источник CNN в разведке отметил, что сейчас российская военная машина «работает на полную катушку», однако темпы производства все равно недостаточны для удовлетворения потребностей военных. На пиковую мощность военные заводы выйдут, вероятно, в 2025 году.

В марте 2023 года Евросоюз пообещал Украине поставить миллион снарядов за следующие 12 месяцев. В итоге за этот период было поставлено менее 600 тысяч боеприпасов. Теперь, как ожидается, миллион снарядов от ЕС Киев получит до конца года.

В конце января глава Минобороны Украины Рустем Умеров в письме руководителям военных ведомств ЕС заявил, что сталкивается с «критической» нехваткой артиллерийских снарядов.

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