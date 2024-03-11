Украинские военные держат оборону под Бахмутом. В Донецке голосуют на выборах президента РФ Семьсот сорок шестой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Донецкой области Украины в результате российских обстрелов погибли три человека.
- В Курской области в результате обстрела со стороны Украины погибла женщина, ее муж получил ожоги.
- В Уссурийске завели уголовное дело на мужчину, угрожавшего «оторвать вторую ногу» участнику войны в Украине.
- Войска РФ выпустили по Украине четыре ракеты С-300. Три из них — по городу Мирноград. Там пострадали девять человек, повреждены девять многоэтажек.
- Суд в Москве заочно арестовал украинку, облившую российского посла в Польше свекольным соком.
- Папа римский призвал к прекращению огня и переговорам. Ватикану пришлось уточнять его слова.
Позиции украинской армии под Бахмутом
Бахмут был захвачен Россией в мае 2023 года, однако значительно продвинуться дальше на этом участке фронта ВС РФ так и не смогли. По состоянию на начало марта 2024 года российские войска пытаются идти в наступление под Бахмутом в районе Ивановского и Богдановки, но украинские военные отражают атаки.
Стабилизационный пункт ВСУ в Донецкой области
Стабилизационный пункт — первая точка, куда с поля боя привозят украинских военных, получивших ранения. Здесь медики оказывают раненым неотложную помощь, стабилизируя их состояние перед тем, как отправить на дальнейшее лечение в больницы.
Досрочное голосование на выборах президента России на аннексированных территориях
С 15 по 17 марта в России проходят президентские выборы. В том, что победителем будет объявлен Владимир Путин, сомнений нет, но, как сообщала «Медуза», Кремль хочет показать крайне высокую явку — 70–80%. На оккупированных территориях Украины российский ЦИК организовал досрочное голосование, в том числе и на мобильных пунктах вне избирательных участков. Российские военные, участвующие в полномасштабном вторжении в Украину, голосуют «непосредственно в районах выполнения боевых задач», отчиталось Минобороны РФ.
Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.