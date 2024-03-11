Украинские военные держат оборону под Бахмутом. В Донецке голосуют на выборах президента РФ Семьсот сорок шестой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Донецкой области Украины в результате российских обстрелов погибли три человека.

В Курской области в результате обстрела со стороны Украины погибла женщина, ее муж получил ожоги.

В Уссурийске завели уголовное дело на мужчину, угрожавшего «оторвать вторую ногу» участнику войны в Украине.

Войска РФ выпустили по Украине четыре ракеты С-300. Три из них — по городу Мирноград. Там пострадали девять человек, повреждены девять многоэтажек.

Суд в Москве заочно арестовал украинку, облившую российского посла в Польше свекольным соком.

Папа римский призвал к прекращению огня и переговорам. Ватикану пришлось уточнять его слова.

Позиции украинской армии под Бахмутом

Бахмут был захвачен Россией в мае 2023 года, однако значительно продвинуться дальше на этом участке фронта ВС РФ так и не смогли. По состоянию на начало марта 2024 года российские войска пытаются идти в наступление под Бахмутом в районе Ивановского и Богдановки, но украинские военные отражают атаки.

Боец 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода в окопе под Бахмутом Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Военнослужащие из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Бахмутом Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Бахмутом Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

В боях под Бахмутом задействована и 56-я отдельная мотопехотная бригада Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Бойцы ВСУ ведут огонь из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Стабилизационный пункт ВСУ в Донецкой области

Стабилизационный пункт — первая точка, куда с поля боя привозят украинских военных, получивших ранения. Здесь медики оказывают раненым неотложную помощь, стабилизируя их состояние перед тем, как отправить на дальнейшее лечение в больницы.

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ddp / Vida Press

Досрочное голосование на выборах президента России на аннексированных территориях

С 15 по 17 марта в России проходят президентские выборы. В том, что победителем будет объявлен Владимир Путин, сомнений нет, но, как сообщала «Медуза», Кремль хочет показать крайне высокую явку — 70–80%. На оккупированных территориях Украины российский ЦИК организовал досрочное голосование, в том числе и на мобильных пунктах вне избирательных участков. Российские военные, участвующие в полномасштабном вторжении в Украину, голосуют «непосредственно в районах выполнения боевых задач», отчиталось Минобороны РФ.

«Избирательная комиссия» наблюдает за голосованием на улице в Донецке, 10 марта Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Мобильный пункт для досрочного голосования в Донецке, 10 марта Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

ЦИК России перед выборами президента объявил , что в «новых регионах» 4,56 миллиона избирателей. В том числе, по подсчетам Центризбиркома, в выборах могут принять 1,97 миллиона жителей ДНР с российскими паспортами Таисия Воронцова / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок восьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.