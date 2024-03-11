В России по подозрению в шпионаже впервые арестовали гражданина Южной Кореи

В России по подозрению в шпионаже задержан гражданин Южной Кореи. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам сообеседника агентства, Пэк Вон Сун был задержан во Владивостоке. После этого его этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Лефортовский суд Москвы 11 марта продлил Пэку арест на три месяца. Заседание проходило в открытом режиме.

Суть предъявленных обвинений не раскрывается.

ТАСС отмечает, что это первый случай возбуждения в России дела о шпионаже в отношении гражданина Южной Кореи.

Читайте также

Теперь за госизмену могут посадить на всю жизнь. А что российское государство считает изменой? И зачем закон ужесточили еще сильнее? 15 карточек