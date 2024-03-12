В Ивановской области разбился военно-транспортный самолет

Военно-транспортный самолет, предположительно, Ил-76 разбился в Ивановской области, сообщают телеграм-каналы «112» и Shot.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых запечатлен самолет с горящим двигателем. Самолет направлялся к аэродрому Северный вблизи города Иваново, однако упал в лесополосе в районе деревни Подталицы и Богородского кладбища. Судя по кадрам, во время снижения у самолета отвалился двигатель.

По данным Baza, после падения самолет загорелся. Он наполовину разрушен.

Обновлено. Минобороны РФ подтвердило крушение Ил-76. По данным ведомства, причиной аварии стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.