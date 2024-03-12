В Белгороде беспилотник врезался в здание городской администрации

Украинский беспилотник врезался днем 12 марта в здание администрации Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию.

В здании выбиты окна и поврежден фасад.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал в телеграме фото последствий удара по администрации.

Белгородская область с ночи 12 марта подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Вооруженные группы россиян, воюющих на стороне Украины, как утверждается, проникли в приграничные районы региона. ФСБ и Минобороны РФ это отрицают.

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