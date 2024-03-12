Российские «военкоры» сообщили об атаке вооруженных групп на приграничные районы Белгородской и Курской областей Легион «Свобода России» утверждает, что это его бойцы «пересекли границу»

В районе Белгородской и Курской областей утром 12 марта начались бои между российскими военными и вооруженными формированиями, воющими на стороне Украины, следует из сообщений российских «военкоров».

Телеграм-канал российского «военкора» Семена Пегова WarGonzo сообщил, что «вооруженные группы на пикапах» при поддержке минометного и артиллерийского огня попытались прорвать границу в Белгородской области. По информации канала, попытка прорыва была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, к Белгородской области двигались около 50 человек.

WarGonzo пишет, что в результате боя вооруженные группы отошли на исходные позиции, где их «накрыли средствами дальнего поражения». «Военкор» предположил, что «действовали вероятнее всего террористические подразделения и .

Об атаке на Белгородскую область также написал корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, там произошла «разведка боем». Он утверждает, что российские военные уничтожили три бронетранспортера нападавших. Примерно в 08:00 утра по московскому времени Руденко писал, что «сейчас бой продолжается».

Руденко также сообщает о попытке прорвать границу в районе населенного пункта Теткино в Курской области. По его информации, «часть сил противника была уничтожена, остальные отошли».

WarGonzo утверждает, что первый бой в районе Теткино начался примерно в 8 утра. Телеграм-канал Baza сообщает, что во время стрелкового боя ранены два человека, один из которых — местный житель.

Провоенный телеграм-канал «Старше Эдды» пишет, что «противник силами бронированых маневренных групп, пехоты и легкой техники пытается прорваться на Грайворонском направлении» в Белгородской области. «Идут очень напряженные бои на нескольких участках государственной границы», — говорится в сообщении.

опубликовал видео, на котором, как утверждается, показано пересечение границы на танках. Видео с боем опубликовал и «Сибирский батальон», который утверждает, что «идут ожесточенные бои на территории РФ». В канале также появилось видео, на котором призывают не участвовать в выборах президента России.

Когда и где были сняты эти видео, неизвестно, «Медуза» не может подтвердить достоверность сообщений группировок.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ. Со ссылкой на Минобороны глава региона заявил, что системами ПВО в округе сбиты восемь реактивных снарядов реактивных систем залпового огня «Вампир» и одна ракета комплекса «Точка-У». Округ также находится под минометным и артиллерийским обстрелом, «есть разрушения». В частности, в городе Грайворон различные повреждения получили 11 частных домовладений и пять автомобилей. ⠀⠀

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территорию региона пыталась прорваться диверсионная группа, был стрелковый бой, но, по его словам, прорыва не произошло

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Украине, утверждает, что легион «Свобода России», « » и «Сибирский батальон» якобы зашли в Курскую и Белгородскую области «в рамках совместной операции».

Предполагаемую атаку вооруженных формирований прокомментировал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, эти формирования «действуют абсолютно автономно, самостоятельно, выполняют свои общественно-политические программные задачи».

Читайте также

Война Семьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Семьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»