Власти Ростовской области заявили, что на территории Новошахтинского нефтезавода упали сбитые беспилотники

В Ростовской области утром 13 марта беспилотники, подавленные системами радиоэлектронной борьбы, упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются», — написал губернатор.

Ранее Голубев заявил, что дежурные системы радиоэлектронной борьбы сбили три БПЛА на подлете к Новошахтинску.

В Минобороны атаку беспилотников на Ростовскую область пока не комментировали. При этом ведомство с утра отчиталось о почти 70 сбитых дронах в Белгородской (16), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (35 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА) и Рязанской (1 БПЛА) областях.

Издание РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что дроны СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Рязани, в Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области. Власти Рязанской области подтвердили информацию об атаке на завод. По их данным, в результате произошедшего пострадали два человека. В свою очередь власти Ленинградской области заявили, что беспилотник сбили на подлете к заводу. Власти Нижегородской области об атаке не сообщали.

Украинские беспилотники регулярно атакуют объекты в России. В последние дни таких нападений стало больше. В частности, только 12 марта об атаках дронов сообщили власти десяти регионов РФ. В этот день в Нижегородской и Орловской областях из-за ударов БПЛА загорелись нефтебазы, из-за чего Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в России, отключил установку по переработке нефти.

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