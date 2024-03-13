Война Семьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»

Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле Мирнограда

Как сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, поздно вечером 12 марта войска РФ выпустили по городу авиационную управляемую ракету «Гром-Е1» и попали в пятиэтажный дом. Всего при обстреле были повреждены четыре дома.

Раненых госпитализировали. Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Спасатели вытащили из-под завалов 13-летнюю девочку.

Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться из Донецкой области.