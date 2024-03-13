Война Семьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Более 50 беспилотников атаковали регионы России. В Рязани под удар попал завод «Роснефти».
- Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. Есть погибшие и раненые.
- Четыре человека погибли, более 40 пострадали в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 марта.
- Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 84 авиационных удара, совершили 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины
- Произошло 91 боевое столкновение. На купянском направлении ВСУ отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
- На лиманском направлении ВСУ отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили семь атак противника в районах восточнее Часового Яра, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 26 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ 26 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.
- На ореховском направлении российские военные 12 раз атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении войска РФ совершили три безуспешных штурма позиций ВСУ.
- Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, склад боеприпасов и два средства ПВО противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны РФ: в российских регионах сбили 58 беспилотников
Как заявило ведомство, дежурные средства ПВО в течение ночи и утра 13 марта перехватили и уничтожили 58 беспилотников в Белгородской (11 дронов), Брянской (восемь дронов), Воронежской (29 дронов), Курской (восемь дронов), Ленинградской (один дрон), Рязанской (один дрон).
Министерство обвинило в атаке «киевский режим».
Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле Мирнограда
Как сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, поздно вечером 12 марта войска РФ выпустили по городу авиационную управляемую ракету «Гром-Е1» и попали в пятиэтажный дом. Всего при обстреле были повреждены четыре дома.
Раненых госпитализировали. Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Спасатели вытащили из-под завалов 13-летнюю девочку.
Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться из Донецкой области.
Также власти Евросоюза, пишет РБК, сняли санкции с погибших в 2023 году командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, депутатов Госдумы Николая Борцова и Виктора Зубарева, а также замминистра обороны Геннадия Жидко.
При этом погибший вместе с Уткиным при крушении самолета в Тверской области основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин остался в санкционном списке.
Евросоюз исключил из санкционного списка сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа
Также власти ЕС не стали продлевать ограничения в отношении бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Хамблека.
- Аркадий Волож попал под европейские санкции из-за полномасштабного российского вторжения в Украину в июне 2022 года. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.
- В августе 2023 года Волож впервые с начала войны выступил против действий российских войск в Украине, назвав вторжение «варварским». Вскоре после этого стало известно, что бизнесмен попросил Евросоюз снять с него санкции.
Последствия обстрела Кривого Рога
Четыре человека погибли в результате ракетного удара по Кривому Рогу
Ночью в больнице Кривого Рога умерла мирная жительница, получившая ранения во время российского ракетного удара по городу 12 марта. Таким образом число жертв атаки возросло до четырех человек, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
В результате обстрела пострадали 43 человека, из них 12 — дети. В больницах остаются 20 пострадавших: четверо взрослых и двое детей в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге повреждены 20 многоэтажных домов, два детских сада, две школы, предприятие, административное здание, магазин, склад, а также автомобили.
Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. Есть погибшие и раненые
Войска РФ в ночь на 13 марта атаковали беспилотниками Сумскую область, один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, сообщили власти региона. Повреждены 30 квартир, 15 из них разрушены.
По данным на 07:00 по местному времени, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Сумской областной военной администрации, из-под завалов удалось спасти 10 человек, восьми из них потребовалась помощь врачей.
«К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)», — говорится в сообщении. Спасательная операция на момент написания новости завершена не была.
Чем дольше длится война в Украине, тем (к сожалению) увереннее себя чувствуют российские власти — в том числе во внешней политике. Многие страны, которые изначально придерживались нейтралитета или поддерживали Киев, теперь готовы расширять контакты с Кремлем из соображений собственной выгоды. Это сближение означает новые риски для эмигрировавших россиян, публично выступивших против агрессии. Кремль готов не просто репрессировать критиков внутри страны — но и преследовать их за рубежом, добиваясь выдачи на родину. Мы опросили юристов, специализирующихся, в том числе, на помощи политическим активистам за рубежом, и составили большой гид по странам, небезопасным для антивоенно настроенных (и публично заявляющих об этом) россиян.
Телеграм-каналы публикуют фотографии последствия атаки беспилотников в Воронеже. Утверждается, что пострадала территория рынка.
Несколько десятков беспилотников атаковали регионы России в ночь на 13 марта
- В Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили больше 30 дронов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура и жилье, в Бутурлиновском районе — частный дом и подстанция, в Советском районе частично разрушена крыша магазина. Пострадавших нет.
- В Ленинградской области, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, силы ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришском районе. По словам главы региона, никто не пострадал, разрушений нет.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение ночи российские силы ПВО сбили в регионе не менее шести беспилотников: два в районе села Серебрянка, два в районе села Богословка, один в городе Губкине, один в районе села Круглое. В результате атак никто не пострадал, повреждены жилые дома, линия газоснабжения и линия электропередачи. При обстреле города Шебекино пострадал сотрудник промышленного предприятия, на предприятии «есть задымление», повреждены жилые дома и линии электропередачи.
- В Брянской области силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он утверждает, что пострадавших и разрушений нет.
- В Курской области российские военные сбили шесть беспилотников, заявил глава региона Роман Старовойт. Два из них сбили над Курском, три — в Курском районе, один — над территорией области. О последствиях атак на земле губернатор не сообщает.
- Власти Липецкой области также сообщили, что регион атаковали беспилотники. Губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что власти получают информацию «о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района». О последствиях атак не сообщается.
В Рязани дроны нанесли удар по нефтезаводу. Пострадали два человека
Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в ночь на 13 марта беспилотники атаковали нефтезавод. Там произошел пожар, есть пострадавшие. Другие подробности он не привел.
По данным телеграм-канала «112», близкого к РЕН, три дрона атаковали «Рязаньнефтепродукт» — дочернюю структуру «Роснефти». Утверждается, что беспилотники попали в две установки по первичной переработке нефти. Произошел пожар, площадь которого, по разным данным, составила 100-200 квадратных метров.
В результате атаки пострадали два человека, их госпитализировали, сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудника больницы скорой медицинской помощи Рязани. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Здравствуйте! Начинается 749-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.