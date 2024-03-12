Минобороны РФ: при попытке прорыва в Белгородскую и Курскую области были убиты 234 диверсанта

При попытке прорыва в Белгородскую и Курскую области вооруженных формирований, воющих на стороне Украины, были убиты 234 диверсанта, заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно ведомству, в ночь на 12 марта диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) попытались перейти границу России с трех направлений: со стороны населенного пункта Одноробовка в Харьковской области и в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области.

В ведомстве утверждают, что все атаки были отражены. Так, в районе Одноробовки, согласно Минобороны, ДРГ потеряли до 60 человек и четыре пикапа; в районе Нехотеевки потери противника составили до 45 человек, два танка и два бронетранспортера; в районе Сподарюшино ДРГ потеряли более 100 человек, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley, два автомобиля и инженерную машину.

Кроме того, в районе 8:00 по московскому времени российские военнослужащие совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ отбили четыре атаки в районе населенного пункта Теткино Курской области, говорится в заявлении Минобороны. Других подробностей о боях в этом районе не сообщается.

Также в ведомстве заявили, что российские военные не допустили «нарушений государственной границы». В то же время в , и утверждают, что бои велись на территории РФ.

Независимого подтверждения информации Минобороны и вооруженных формирований, воющих на стороне Украины, нет.

В ФСБ ранее заявили, что с 10 марта российские пограничники и военные пресекли несколько попыток проникновения диверсионных групп в Белгородской и Курской областях. В спецслужбе также утверждали, что в ходе этих попыток ДРГ потеряли более сотни человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку Caesar и 20 единиц боевых бронированных машин.

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