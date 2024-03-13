Источник РИА Новости сообщил об уголовном деле на Михаила Зыгаря по статье о «фейках» о российской армии

На журналиста и писателя Михаила Зыгаря завели уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Михаила Зыгаря возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ», — цитирует свой источник государственное агентство, не уточняя никаких иных деталей.

Сам Зыгарь на момент публикации заметки сообщения об уголовном деле публично не прокомментировал.

Зыгарь в октябре 2022 года было объявлен в России «иностранным агентом». Журналист и писатель, который находится за пределами РФ, пытался оспорить этот статус, но Замоскворецкий суд Москвы иск отклонил, сообщило 13 марта РБК.

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